Около десятка БпЛА атаковали Киев: в Дарницком районе столицы упали обломки

Российские оккупанты в ночь на 14 декабря в очередной раз атаковали Киев дронами. Известно, что Силы обороны обнаружили и обезвредили около десятка вражеских БПЛА, которые потенциально угрожали столице.

В результате сбития БПЛА зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение КМВА.

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Атака на Киев

Россия ночью 14 декабря снова запустили на Киев ударные дроны. Известно, что воздушную тревогу в столице объявляли дважды и суммарно она длилась три с половиной часа.

Сергей Попко, начальник КМВА, сообщил, что беспилотники заходили волнами и с разных направлений.

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Указывается, что Силами Обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около десятка вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву.

В результате сбития БПЛА зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно – на открытой территории и без пострадавших,

– говорится в сообщении.

Напомним, Россия 13 декабря массированно атаковала Украину. В ряде областей раздавались взрывы. Под атакой вражеских сил оказалась энергетика нашей страны.