Как закончится война для Украины: Кулеба назвал допустимое развитие событий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какое решение для Украины будет не лучшим, но приемлемым после окончания войны.

Накануне Испания объявила о передаче мощной военной помощи Украине. Кулеба рассказал испанскому журналисту о допустимом развитии событий после окончания войны.

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Какое окончание войны будет приемлемым для Украины

По словам Кулебы, приемлемым окончанием войны России против Украины будет выход оккупационных войск со всей территории нашего государства. Он отметил, что у Украины много элементов, которые она будет пытаться реализовать, но "абсолютный минимальный знаменатель – России нет на территории Украины".

На вопрос, означает ли это выход российских войск со всех оккупированных территорий, включая Крым, Кулеба ответил утвердительно.

Мы не должны вмешиваться в этот нарратив, который говорит, что это особая территория, к которой нужно относиться по-особому,

– добавил он.

Он отметил, что нужно прекратить подчеркивать Крым, потому что Крым ничем не отличается от Донецка или Луганска. Это только часть Украины.

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