Эта ошибка может стать фатальной, –интервью командира "Ахиллеса" об окончании войны

Россия продолжает просачиваться сквозь ряды Сил обороны в Волчанске и Купянске. Оккупанты пролезают с российским триколором, чтобы сфотографироваться с ним на подконтрольных территориях. Это кремлевская промагандистская машина использует, чтобы отчитываться о так называемых победах. Однако Силы обороны продолжают давать отпор врагу.

Несмотря на все экономические проблемы Россия все еще имеет возможность финансировать свое войско, поэтому маловероятно, что Владимир Путин пойдет на какую-то сделку. Об актуальной ситуации на фронте, когда закончится война и какую роковую ошибку нельзя допустить украинцам – в интервью 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Что происходит на фронте прямо сейчас?

В DeepState отметили, что оккупанты продвинулись возле Гуляйполя на Запорожье. Владимир Зеленский заявил, что действительно сложная ситуация сейчас и под Покровском в Донецкой области. В то же время мы имеем успех на Купянском направлении. Какова ситуация на линии боевого соприкосновения на разных направлениях?

Я предлагаю сейчас поговорить более широко и осознать потенциалы России, поговорить о мирных переговорах и привязать это все к линии боестолкновения. Поскольку именно фронт диктует условия любых возможностей, получения дополнительной помощи, живучести украинской государственности, украинского народа и в целом возможности нам состояться как свободное независимое государство.

На данный момент Россия не потеряла, к сожалению, своих возможностей для мобилизации предприятий, личного состава, а также для ведения активных наступательных действий на территории Украины. На нескольких отрезках идут ключевые битвы этой войны. В частности, на Покровском направлении развернулась ключевая битва российско-украинской войны. Но и в других областях противник находится в достаточно активной фазе просачивания, пытается оккупировать наши территории.

Но давайте посмотрим на это под другим углом. Если мы проанализируем информационно последние два года активного ведения боевых действий, то можно увидеть, что на фронте все время сложно. Потому что после значительных операций, которые были проведены Силами обороны, весь остальной период времени мы работаем вокруг того, что враг пытается перенять тактические инициативы на линии боестолкновения.

Проанализируем, чего ему удалось достичь многочисленными потерями на поле боя и расходованием безумного ресурса для ведения ударно-штурмовых действий. Противник хвастается тем, что у него есть успех в Волчанске Харьковской области, что он якобы его оккупировал. Но на самом деле ситуация совсем другая.

Действительно определенную часть Волчанска контролирует противник. К сожалению, погода сейчас не самая лучшая. Во время тумана враг пытается просачиваться между боевых порядков Сил обороны по одному – двумя военнослужащими, у которых есть российские оккупационные флаги. Их задача – как только развеивается туман, растянуть их в разных местах и фотографировать.

Для чего оккупанты это делают? Это дает им возможности освещать события в Украине искаженно, выдавать желаемое за действительное. Этот продукт потребляется внутри России, мол, есть успехи. Их народ это "хавает", находится в состоянии дурмана российской пропаганды. Также это имеет негативное влияние на территорию Украины.

Конечно, это все нацелено на одного зрителя в этом сюрреалистическом театре – Дональда Трампа. Он не разбирается в территориальных вопросах, какое реальное положение вещей по некоторым населенным пунктам. Хотя я думаю, что разведка США достаточно досконально знает состояние и положение войск на фронте. Точно такую же тактику враг применял в Купянске, когда Владимир Путин заявил, что Силы обороны находятся в окружении.

А реальность совсем другая: Силы обороны выбили противники на северной, северо-западной окраине, ведутся мероприятия по завершению ликвидации всех оккупантов, которые смогли засесть по подвалам и укрытиям в правобережном Купянске.

В левобережном Купянске восстанавливаются переправы. Силы обороны продолжают удерживать этот плацдарм. Противник уже больше года бьется головой по левобережному плацдарму и по самому Купянску. Но машина пропаганды продолжает работать хорошо. Мы продолжаем это обсуждать.

Теперь давайте обсудим Покровск. Враг применяет группировку на отрезках Доброполье, Покровск, Константиновка от 150 до 170 тысяч военнослужащих в моменте, которые выполняют разные функции для осуществления задачи. Но совершенно очевидно, что именно на этот отрезок враг стянул наиболее качественно подготовленные штурмовые и беспилотные подразделения, подтянул авиацию, артиллерию.

То есть все сливки российских оккупационных войск, которые способны выполнять боевые задачи, были сконцентрированы в Донецкой области. Как следствие, противник уже год пытается оккупировать город, который до полномасштабной войны имел количество населения до 60 тысяч, если мне не изменяет память. На данный момент враг так и не выполнил задачу по оккупации Покровска.

Справка. До полномасштабного вторжения в Покровске проживало более 82 тысяч человек. По состоянию на декабрь 2024 года – в городе оставалось чуть больше чем 11 тысяч человек.

Если мы говорим о Запорожском отрезке, конечно, линия фронта достаточно протяженная. Мы не можем иметь качественно подготовленные войска, которые могли бы воевать так, как, например, в Покровске или Купянске, на всех отрезках. Но состоится обязательная перегруппировка. Противник будет блокирован, по моему убеждению.

Сколько еще сможет воевать Россия?

Также мы должны понимать, возвращаясь к России, что ее экономика сейчас, несмотря на то что летит в марианскую впадину, фактически может продолжать финансирование военно-промышленного комплекса, мобилизации за деньги граждан России на войну против Украины. Это может происходить с достаточно значительными темпами в течение года – полутора.

Я не могу сказать точно, поскольку у меня нет доступа к документам о состоянии российской экономики, которые есть в России. Но из того, что могут сказать люди, которые достаточно хорошо владеют информацией, разбираются в экономических процессах, – совершенно очевидно, что Россия с такими темпами может воевать еще год, возможно, полтора. Поэтому россияне пытаются реализовать тот потенциал.

На некоторых участках объективно на одного нашего солдата противник выставляет 5 – 7, иногда доходит и до 10. Как следствие, враг преобладает существенно, а желаемых результатов на линии боевого столкновения получить не может. Он разбивается о Силы обороны.

Поэтому у меня вопрос: это мы имеем критическую ситуацию на линии боевого соприкосновения или мы видим, как Давид сражается против Голиафа, – бесконечный подвиг каждого украинского солдата, который выполняет задачи на линии боевого столкновения?

При этом он удерживает противника, пока другие средства работают по территории России: истощают их склады, предприятия, способности к добыче нефтепродукта и делают все необходимое для того, чтобы враг потерял способности к высокому уровню обеспечения и мобилизации своих граждан. Как следствие, потерял ударно-штурмовой потенциал.

По моему убеждению, Силы обороны сейчас делают титаническую, иногда невозможную работу. Несмотря на то, что противник на отдельных участках имеет тактические успехи, на оперативное пространство врагу не удалось выйти ни на одном из направлений. Это огромное достижение украинского войска, которое может вести боевые действия с помощью поддержки народа. Потому что войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ. Об этом нужно помнить.

Периодически, я выезжаю в тыловые зоны на встречи с волонтерами и партнерами. Должен сказать, что, кроме ракетно-дронных ударов в тыловых городах Украины, не очень чувствуется, что идет война. Это ли не подвиг украинского войска и народа? Мы, борясь со второй ядерной силой в мире, показываем, столь высокие результаты.

Когда закончится война в Украине?

Что касается мирных соглашений и переговоров. Мы можем наблюдать за всем, что происходит, и надеяться на лучшее. Но лучше горькая правда, чем сладкая иллюзия обмана. Попробую объяснить на конкретном примере.

Когда могут остановиться боевые действия? Когда одна из сторон потеряла способности к выполнению задач на поле боя. Например, украинское войско, надеюсь, такого никогда не случится, потеряло способности удерживать линию боестолкновения. Тогда противник оккупирует нашу землю, лишит нас государственности, уничтожит носителей украинской государственности, то есть народ. И дальше начнет пользоваться основным капиталом нашего государства как своим ресурсом.

Или же другая ситуация. Боевые действия могут остановиться, когда противник потеряет способности к ведению активных ударно-штурмовых действий и не может продвигаться на линии боевого соприкосновения. Потеряла ли Россия по состоянию на сегодня способности к ведению активных ударно-штурмовых и наступательных действий? К сожалению, вынуждены констатировать, что нет. Потеряло ли украинское войско способности к обороне нашей земли? Гарантированно, что нет.

Любых предпосылок, что боевые действия могут завершиться в достижимой перспективе, на поверхности фактически нет, потому что Россию все это устраивает. Они поэтапно, стирая свой ресурс, людей, пытаются выполнять задачи в Украине, ждут, когда мы внутри перессоримся, покинем свое государство, чтобы реализовать основное намерение – уничтожения нас.

Мои слова подтверждаются той тактикой, которую противник применяет по тыловым городам, нанося ракетно-шахедных ударов по жилой инфраструктуре, учреждениях здравоохранения, образования. Это же преднамеренный террор для того, чтобы заставлять основной капитал нашего государства – людей, выезжать за границу, вывозить свои семьи. Потому что чем меньше украинцев остается на нашей земле, тем меньше у войска есть возможности держать линию боевого соприкосновения. Поэтому противник действует комбинированно.

Как следствие, возникает вопрос – что мы должны делать, если перспективы завершения боевых действий в достижимой перспективе года – полтора нет? Конечно, мы должны готовиться к долговременным боевым действиям. Эта подготовка начинается с элементарного. Если у вас есть возможность, купите для себя горелку, теплую кофту, сделайте запас воды для того, чтобы можно было переждать тот холодный период ударов.

В частности, в бомбоубежищах, во временных укрытиях, которые организованы по всей территории Украины. Их, конечно, не хватает, но большинство за этот период времени нашла способность, где можно спрятаться. Также если у вас есть возможность, помогите тем, кто в этом действительно нуждается, или не имеет возможности. Посмотрите, кто возле вас живет. Возможно, пожилые люди нуждаются в помощи и не имеют откуда ее получить, ни с помощью муниципалитетов, ни госфинансирования. Помогите им, пожалуйста.

И планируем, настраиваем себя на то, что война еще будет продолжаться долгий промежуток времени. Могут быть любые обстоятельства. Например, полетел борт №1 Путина в Турцию на какой-то очередной заход и не долетел, упал в Черное море. Как следствие, меняется политическая конфигурация.

Или любые другие мероприятия, которые нам сейчас неизвестны. Например, мы смогли получить Tomahawk и полностью "положили" возможности России к аккумулированию добычи нефтепродуктов. Как следствие, им просто не за что будет воевать, даже при полной поддержке Китая, которая есть сегодня. Поэтому если что-то изменится и война завершится раньше, то для нас это будет исключительно положительный момент, которого мы достигли с легкостью.

Но если мы будем рассчитывать, что кто-то о чем-то договорится, и война завершится на тех или иных условиях, а она будет продолжаться долгое время, то для нас эта ошибка сладкой лжи, может стать фатальной.

Не только для украинского государства, но и для каждого украинца. В частности, для тех, кто является военнообязанным, но не присоединился к Силам обороны. Их мобилизуют в российское войско, война продолжится против других стран.

Поэтому сейчас нам, как никогда, нужно трезво оценивать всю информацию, которая звучит из разных источников. Нам нужно сохранять единство, помогать своим ближним. Я убежден, что у украинского государства, у украинского войска есть все перспективы и возможности к тому, чтобы выстоять в этом конфликте, сохранить украинскую государственность. И дальше сделать так, чтобы наша страна была богатой, безопасной, и не допустить возможности российского оккупанта повторить попытку по аннексии наших территорий.

Какие гарантии безопасности защитят Украину?

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что "Коалиция желающих" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины. Владимир Зеленский говорит, что сначала мы должны спросить у России, готова ли она сейчас завершить войну на тех условиях, которые мы ей предлагаем. Если вдруг Россия говорит, что готова к прекращению огня, поскольку ситуация у них сложная, – какие гарантии безопасности будут действенными?

Есть несколько ключевых аспектов, на которые мы должны обращать внимание. Прежде всего никто в мире не имеет права нам указывать, какое должно быть количество украинского войска. Она должна быть такая, которая необходима для обороны нашего государства.

Далее войско должно быть конкурентоспособным. Не может быть у солдата зарплата 20 тысяч гривен, который должен быть обучен, проходить обучение, вступить в бой, когда будет такая необходимость. Поэтому за наше войско должен кто-то заплатить. Этот кто-то – страны Европейского Союза, потому что мы защищаем не только свою суверенность и независимость, а всей Европы.

Кроме того, мы должны говорить о том, что нам никто не может указывать, какое вооружение мы должны иметь у себя. Ракеты, которые не летают более 250 километров, чтобы не достигать Питера или Москвы, или любое другое ограничение – это неприемлемо. Мы не будем применять ракетное вооружение в случае, если не будет боевых действий со стороны России. Но если они будут, мы должны иметь возможности, чем успокоить врага. Для этого необходимо развивать свое ракетное вооружение и иметь его от наших партнеров.

Также не может быть никакого признания цивилизованным миром территорий, которые сейчас находятся в оккупации, российскими. Это не только вопрос Украины, а всего мира. Если сильный приходит, оккупирует часть территории, а мир это признает, – это ящик Пандоры, который открывает глобальное перераспределение влияний, а также территорий, военным путем.

Приведу на конкретном примере: если так можно России, то, наверняка, Китай может прийти и забрать Тайвань. У них есть военный потенциал для этого. Единственное, что их сдерживает – это США. Если так можно, то почему нет? Там тоже могут появиться "зеленые человечки".

Далее я могу перечислить еще 15 – 20 потенциальных территориальных конфликтов, которые загорятся в тех или иных уголках нашего мира на следующий день после возможных подобных решений. Поэтому нет, это все территория Украины. Она не может быть признана за Россией.

Следующее. Мы должны говорить о перспективе возвращения наших территорий, если не военным путем, после того, как замолчат пушки, значит военно-дипломатическим. За это мы должны бороться, за это будут бороться наши дети. Потому что это все территория Украины, которая не может быть признана за любым другим государством.

Еще вопрос на самостоятельное определение вектора развития государства. Нам никто не может указывать, нужно ли нам интегрироваться в Европейский Союз или НАТО. Это наше право как суверенного государства. Также это касается гарантий безопасности. Можно много говорить о "Коалиции желающих" и все, что с тем связано. Но европейцы ведут себя негативно. Сейчас настало то время, когда Украине надо было бы дать контингент.

От этого выиграли бы и мы, украинцы, для защиты нашей территории, и наши партнеры получили бы беспрецедентный опыт ведения боевых действий. Как следствие их войско и Альянс стали бы гораздо более устойчивыми к угрозам, которые есть от России. Но они этого не делают.

Далее они могли бы привлечь людей из других стран путем финансово-экономических взаимоотношений. То есть за деньги тех, кто должен воевать за европейские деньги, или за замороженные активы России нанимать тех, кто готов воевать на стороне Украины против России. Европейский Союз также этого не делает.

Мы можем много говорить о "Коалиции желающих", но с аэродромов Польши не сбивают беспилотники, которые атакуют наши города, их истребители. А это надо было сделать уже минимум два года назад, а по-нормальному – от начала полномасштабной войны. Так можно перечислить еще достаточно долго. Поэтому когда мы говорим о гарантиях безопасности, это должен быть четкий алгоритм, подтвержденный финансами и порядком их привлечения и накачки Украины как финансовым, так и ресурсом вооружения.

Мы уже подписали Будапештский меморандум. Я извиняюсь, но мы сняли с себя штаны и теперь с головой пятой точкой ищем вчерашний день в некоторых вопросах. Одним из гарантов этой безопасности была как раз Россия. Ни одна страна – ни Великобритания, ни США, которые были гарантами Будапештского меморандума, который был выписан максимально криворукими вельможами того времени, которые принимали государственные решения, – не выполнила своих обязательств.

Сейчас мы вынуждены ходить с протянутой рукой для того, чтобы получить необходимую помощь, чтобы защитить своих граждан. Поэтому нашим европейским партнерам можно бесконечное количество времени дуть губы, быть желающими, но в то же время надо не словом, а делом показывать конкретный результат.

Если мы говорим о финансировании, которое выделяется, то оно очень большое. Без него мы бы не могли отстаивать свою независимость. В то же время это не те деньги, которые в этом моменте необходимы нам для эффективной борьбы против России. И сколько можно бояться своей тени, чтобы не отдать Украине замороженные активы России на усиление боеспособности.

Где гарантия, что если замолчат пушки, и будет выписан какой-то поэтапный план, который не будет согласован с украинским обществом, что Россия, перезарядив свои батареи, не возобновит боевые действия через три года, когда Трамп перестанет быть президентом? Никаких таких гарантий нет.

Также поскольку Россия не исчерпала свой наступательный потенциал, и они еще могут воевать, по моему убеждению, диктатор Путин на данный момент не пойдет ни на одно мирное соглашение. Но ситуация может измениться уже через полгода, в зависимости от того, какую стойкость мы будем демонстрировать на поле боя. Поэтому здесь вопросов больше, чем ответов.

Но по моему убеждению, военно-политическое руководство Украины делает сейчас максимум от себя зависящее, чтобы получить максимальные выгоды для нашего государства, которые дали бы возможность не просто остановить боевые действия, а гарантировать то, что в обозримой перспективе следующих десятилетий не возобновятся активные боевые действия России против Украины.

Поэтому посмотрим, как говорит Дональд Трамп, что будет дальше. Но, по моему мнению, мы должны готовиться к сложному сценарию. Тогда мы точно сможем выстоять.

