Вероятно, ни Украина, ни Россия не смогут в полной мере реализовать все свои цели в этой войне. Достижение мира потребует тяжелых усилий.

Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в интервью на Sirius XM, передает 24 Канал. Политик убежден – Трамп твердо намерен добиться решения конфликта.

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Что рассказал Рубио

По словам госсекретаря, реальность свидетельствует о том, что обе стороны, Россия и Украина, несут значительные потери из-за войны и заинтересованы в ее завершении.

В то же время он отметил – и президент Украины Зеленский, и российский диктатор Путин руководствуются собственными внутренними интересами.

Это (война – 24 Канал) не закончится с максималистскими целями одной из сторон, придется выполнить много тяжелой работы. Я думаю, что только США под руководством президента Трампа могут сделать это возможным, но это будет нелегко и потребует определенного времени,

– заявил Рубио.

К слову, также чиновник сообщил, что Трамп серьезно намерен приобрести Гренландию, считая это вопросом национальных интересов США. Слова президента США о стратегическом значении региона – "не шутка".