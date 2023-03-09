В Китае прогнозируют окончание войны в Украине летом победой России, – СМИ

В Китае заявили, что война в Украине закончится уже летом 2023 года. Там предполагают, что экономики страны-агрессора и нашего государства будут очень измотаны.

Недавно Китай обнародовал так называемый "мирный план" по войне в Украине. В нем говорилось и об окончании боевых действий.

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Что Китай думает об окончании войны в Украине

КНР опубликовала отчет, в котором сделан вывод, что боевые действия в Украине закончатся летом этого года. Эксперты считают, что экономики России и Украины будут истощены и страны не смогут продолжать вести боевые действия осенью.

В то же время в Китае отметили, что Россия "возьмет верх". В СМИ отмечают, что такой вывод – попытка угодить руководству компартии, которое склоняется к Москве.

Китай впервые с начала войны назвал Россию "главным партнером"

Недавно глава МИД Цинь Ган оценил тесное партнерство Китая с Россией. По его словам, страны являются главными партнерами и между ними проложен путь доверия и создана модель международного сотрудничества.

"Когда Китай и Россия взялись за руки, движение в многополярный мир и более демократическую международную систему набрало обороты, а глобальный стратегический баланс и стабильность получили гарант", – заявил Ган.

Кстати, Си Цзиньпин, как и кремлевский диктатор Владимир Путин, набросился с обвинениями на США. Он обвинил Соединенные Штаты в попытке "окружить и подавить" Китай.

К тому же, к США также резко обратился Цинь Ган. Он заявил, что если США "не нажмут на тормоза и продолжат двигаться неправильным путем, никакие ограждения не смогут предотвратить сход вагонов с рельсов и аварии, а конфронтация возникнет обязательно".

Зеленский предположил, когда закончится война в Украине

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что надеется на "мирное время" для своей страны в 2023 году.

"Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в 2023 году, но уже в мирное время", – сказал президент.