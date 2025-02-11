Трамп до сих пор намерен быстро закончить войну в Украине, – министр обороны США

Президент США Дональд Трамп до сих пор стремится быстро закончить войну России против Украины. Для этого американская сторона составляет план и определяет приоритеты, необходимые для этого.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны США Пита Хегсета во время пресс-конференции.

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Что сказал глава Пентагона о намерениях Трампа закончить войну

Пит Хегсет отметил, что Дональд Трамп действительно намерен быстро закончить войну в Украине. Глава Пентагона также отверг, что США оставили эту идею.

Нет, Америка с умом наблюдает, составляет план и определяет приоритеты. Мы достигаем мира через силу,

– отметил министр обороны США.

К слову, глава Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты не будут посылать своих военных в Украину. В частности, это также касается и мониторинга поставок американского вооружения.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США достигли "огромного прогресса" в вопросе переговоров Украины и России. Американский президент выразил надежду, что "что-то из этого будет".