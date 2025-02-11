Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра оборони США Піта Гегсета під час пресконференції.

До теми Визначив тільки перший етап: від чого залежать наступні кроки Трампа щодо миру

Що сказав глава Пентагону про наміри Трампа закінчити війну

Піт Гегсет наголосив, що Дональд Трамп дійсно має намір швидко закінчити війну в Україні. Глава Пентагону також відкинув, що США облишили цю ідею.

Ні, Америка із розумом спостерігає, складає план і визначає пріоритети. Ми досягаємо миру через силу,

– зазначив міністр оборони США.

До слова, глава Пентагону також наголосив, що Сполучені Штати не будуть надсилати своїх військових в Україні. Зокрема, це також стосується і моніторингу постачання американського озброєння.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США досягли "величезного прогресу" у питанні переговорів України та Росії. Американський президент висловив сподівання, що "щось з цього буде".