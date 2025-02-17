В МИД Турции намекнули, что Украина не сможет сохранить территориальную целостность

Турция готова играть важную роль, чтобы установить в Украине мир и остановить войну. Впрочем, глава турецкого МИД заявил, что для прекращения боевых действий, возможно, придется принимать "неприятные решения" по территориям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в интервью телеканалу TRT World.

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В Турции готовы способствовать миру в Украине

Глава МИД Турции заявил, что его страна готова "играть любую роль, чтобы способствовать миру в Украине", а также может помочь в послевоенном восстановлении. Однако Фидан отметил, что перед этим нужно прекратить огонь и заключить долгосрочный мирный план.

Турецкий министр добавил, что сейчас администрация Дональда Трампа и ЕС работают над различными аспектами, как достичь прекращения огня и достичь мира. Фидан считает, что соглашение должно быть таким, чтобы не возникла новая война. По его словам, сочетание краткосрочной немедленной потребности в прекращении огня с долгосрочными стратегическими интересами является очень важной задачей, над которой сейчас работают страны.

В то же время Фидан намекнул, что в результате Украине вряд ли удастся сохранить территориальную целостность.

В идеальном мире мы хотели бы видеть сохранение территориальной целостности Украины. Но сейчас идет война, и, к сожалению, в результате этой войны нам приходится принимать некоторые неприятные решения,

– заявил Фидан.

Он добавил, что сейчас страны пытаются решить, "что могут удержать, что оставить, а что отложить".