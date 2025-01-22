"Путин будет умолять Трампа прекратить эту войну": интервью с бывшим конгрессменом США

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Дональд Трамп поручил Киту Келлогу, который является спецпосланником США по вопросам Украины, завершить войну за 100 дней. Однако есть вероятность, что Владимир Путин сам будет умолять Трампа о прекращении войны.

Такой сценарий возможен, если президент США четко заявит о своей позиции поддержки Украины – тогда Путин может умолять о конце войны, ведь поймет, что у него нет выхода.

Бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер в эксклюзивном интервью 24 Каналу спрогнозировал такое развитие событий. Он считает, что Трамп сейчас имеет шанс заслужить еще большее уважение американцев, ведь те не хотят, чтобы Украина проиграла в войне. О путях к победе, вероятных действиях Трампа и возможности новой войны впоследствии – читайте далее в материале.

Кто возьмется за завершение войны

Министр обороны США из команды Дональда Трампа Пит Хегсет заявил, что хотел бы видеть конец войны между Украиной и Россией как можно лучшим для украинцев. Что вы думаете о таком утверждении? И считаете ли это заявление признаком серьезного изменения в позиции Трампа в отношении Украины?

Я надеюсь, что да. Я не думаю, что мы пока все знаем. Если быть честным, то я не думаю, что Дональд Трамп действительно понимает, за что он выступает.

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Итак, вы видите этих людей вокруг него, и каждый из них придумывает свою собственную интерпретацию плана по Украине. Нам нужно подождать, когда Дональд Трамп станет президентом, чтобы увидеть, что он сделает.

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Это мое убеждение, ведь Дональд Трамп действительно не знает этих вещей (как завершить войну – 24 Канал). Он, вероятно, оставит часть этого на усмотрение людей, которые занимаются ситуацией. Речь идет о Марко Рубио, Пите Хегсете или ком-то другом. Я думаю, что тогда вы увидите, каким будет план.

В этом мире нет ни одного человека, кроме Владимира Путина, который бы не хотел видеть конец этой войны. В то же время ее следует завершить таким образом, чтобы не привести к новой войне через пять лет.

Я надеюсь, что Дональд Трамп изменил свою позицию. Что меня беспокоит – я не думаю, что будет гораздо больше помощи от Соединенных Штатов Америки. Мне трудно представить, как республиканцы будут голосовать за это, что, к сожалению, печально. Возможно, я ошибаюсь.

"Путин перевооружится и наступит, если..."

По данным СМИ, команда Трампа хотела бы, чтобы Украина вела переговоры с Россией с позиции силы. Как это можно сделать, если США не отправят военную технику в Украину?

Могут быть хорошие новости. Я думаю, что есть убеждения, и я согласен с ними, если мы ведем переговоры, то лично я хотел бы, чтобы Украине дали все необходимое, что ей нужно, чтобы вернуть себе свою землю, а потом вести переговоры.

Но если переговоры начнутся сейчас, я надеюсь, что в администрации Трампа понимают, что это должно произойти одновременно с продолжением поставок оружия Украине.

Вместо помощи это может выглядеть как контракт, где Соединенные Штаты Америки, подобно тому, что мы сделали с Афганистаном, дают военную технику. Украина покупает эту военную технику так, как она в состоянии это сделать. Я думаю, Украина хотела бы делать это в любом случае.

Понимание заключается в том, что мы должны вооружить Украину и сделать так, чтобы Россия не рассматривала возможность возобновления этой войны в будущем.

Если вдруг скажут, что Украина не будет получать никакого оружия от США, не будет миротворцев, границу между Россией и Украиной никто не будет контролировать и будет запрет вступить в НАТО, то тогда это лишь вопрос времени, когда Владимир Путин перевооружится и снова вступит в войну.

Я думаю, что эта администрация это понимает. Так что это хорошая новость.

"Украина уже выигрывает эту войну"

Верите ли вы, что замораживание линии фронта и развертывание миротворческих сил могли бы работать с Россией и Украиной?

Думаю, вы единственные, кто решает. Я действительно уважительно отношусь к украинцам. Вы воюете в этой войне, вы можете принимать эти решения. У меня нет никакого права что-то говорить. И я это признаю.

Я склонен считать, если мы заморозим линию фронта, если это является отправной точкой, тогда нужно начинать с этого: даже если Украина отдаст территории, то никогда не должна признавать эти земли российскими. Это всегда надо называть оккупированными украинскими землями.

Однако тогда Украина должна иметь армию, которая, как и сегодня, является шестой или седьмой по мощности армией в мире. Это должно оставаться так.

Если там не будет американских или европейских миротворческих войск, тогда мы должны обеспечить, чтобы Украина не имела ограничений по самозащите.

Я думаю, что именно с этого следует начать. И при этом у вас должна быть гарантия, что Украина в конце концов окажется в НАТО. Я имею в виду, что это единственные способы гарантировать, что Россия не начнет эту войну снова.

Возможно, мы посмотрим, что в итоге произойдет с оккупированными украинскими землями, но нельзя начинать с позиции, что Украина отказывается от земли. Это наталкивает на мысль о том, что Украина проиграла или проигрывает эту войну.

Я надеюсь, что ваш народ это слышит. Украина побеждает в этой войне. Я имею в виду, что такими темпами, как Россия продвигалась вперед за последние два года, ей понадобится примерно 100 или 200 лет, чтобы оккупировать Украину, а не три дня.

Все, что должна сделать обороняющаяся страна, чтобы выиграть войну, это продолжать обороняться. Украина делает это блестяще.

Поэтому я думаю, что эти переговоры должны начинаться не с позиции, что Украина проигрывает и мы должны договариваться, а с того, что Украина на самом деле выигрывает эту войну.

"Путин будет умолять Трампа"

Как вы можете оценить позицию Путина до начала этих переговоров? Является ли он слабым в переговорах с Дональдом Трампом? Поскольку россияне потеряли свое военное присутствие в Сирии и понесли непосильные потери в Украине, а также в Курской области.

Если вы верите в Бога, как и я, то вы должны верить, что эти события, которые произошли за последние несколько месяцев, были божественно направлены на то, чтобы произойти перед переговорами.

Потерю Сирии никто не предвидел. Это произошло очень быстро. Я думаю, что именно к этому мы подходим с российской экономикой. Это может быть завтра, это может быть через год, возможно, два года.

Все признаки указывают на то, что российская экономика – это бумажный тигр. Она сейчас в таком же состоянии, как перед падением Берлинской стены или распадом СССР.

Россия даже не может вернуть себе собственную землю. Курская область была захвачена впервые со времен Второй мировой войны. Путин не смог вернуть ее обратно.

Итак, Россия ужасно слабая страна в ужасно слабом положении. Если подумать о количестве потерь, которые понесла российская армия, то я уже забыл, с каким количеством они начинали.

Вероятно, они потеряли 70% от начальной силы вторжения, как это было во время Ирака и Афганистана.

Соединенные Штаты Америки выделили на эти войны лишь около 10 – 12% всей нашей армии. Путин же отдал целую свою армию.

Я думаю, что Украина может достичь большего. Я уверен, что Россия находится в очень слабом положении. Владимир Путин отчаянно надеется, что что-то изменится, когда Дональд Трамп станет президентом.

Если Дональд Трамп даст понять, что он собирается стоять на стороне Украины, то, я думаю, что Путин придет умолять прекратить эту войну.

Европа до сих пор не пришла в себя

Вы считаете, если Дональд Трамп будет поддерживать Украину, то Путин не сможет спокойно спать ночью?

Да, это реальность. Я думаю, что украинцы знают это лучше, чем кто-либо. Россия не может выиграть эту войну.

Единственный способ, как Россия может выиграть эту войну, это если Запад покинет Украину. Украинский народ, как бы печально это не было, готов нести это бремя, чтобы защитить свою страну.

Я имею ввиду любого, кто бы защищал свою землю. Боже мой, это наша страна. Там, где мы родились, где мы выросли. Вы просто просите, чтобы у вас были инструменты.

Я должен сказать, что еще с детства я всегда думал, что советская техника и американская – это не одно и то же.

Техника НАТО раздавливает российскую технику. И поэтому чем больше украинских военных оснащают оборудованием НАТО, тем более смертоносными становятся украинские военные.

Вы не проиграете эту войну, если Запад продолжит стоять с вами. Даже если Соединенные Штаты Америки отступят, европейцы будут иметь возможность, если решат, оснастить Украину всем, что нужно для победы.

Но Европа должна проснуться. Даже через три года после начала полномасштабного вторжения, кажется, что они до сих пор трут глаза по утрам и еще не выпили кофе. Они не осознают реальной угрозы, которой является Россия и Китай.

Встреча Трампа с Путиным

Дональд Трамп заявляет, что встретится с Путиным вскоре после инаугурации. Как вы относитесь к такой встрече, и верите ли вы, что Путин согласится с предложением Трампа о прекращении огня?

Я несколько раз встречался с Трампом по вопросам внешней политики при первой его каденции. Он доброжелателен ко всем, с кем разговаривает.

Ожидать, что он поступит жестко с Путиным, как бы поступил Рейган, нереалистично.

Он, вероятно, будет сидеть с Владимиром Путиным и говорить то, что тот хочет услышать. Это не значит, что он собирается делать все, что от него хочет Путин. Дональду Трампу нравится делать счастливыми людей рядом с ним. Это очень странно наблюдать.

Так или иначе, если они встретятся, то это хорошо. Для Украины нет ничего плохого от встречи, если будет месседж к России, мол, "мы не стремимся расширять войну, но и мы не откажемся от Украины".

Я думаю, что это нормальный месседж. Реальность такова, что мы не знаем, что из этого получится. Важно, чтобы Украина стояла и говорила, что собираются уступать, чтобы Запад и США стояли вместе с ней. Тогда мы увидим успешный результат.

Никто не знает, что в голове Дональда Трампа. Если вы вспомните, когда Соединенные Штаты Америки покинули Афганистан, то это на самом деле стало началом конца для Джо Байдена. Его популярность пострадала.

Я все еще зол за Афганистан, как ветеран Афганистана. Это заставило Джо Байдена выглядеть очень слабым.

Я не думаю, что это произойдет, но если Украина каким-то образом проиграет под руководством Дональда Трампа, это будет пятном на его президентстве навсегда.

Американский народ не хочет видеть, как Украина проигрывает. Надеюсь, вы знаете, что это очевидно. Решающим фактором для него может быть замечание: "Господин президент, вы же не хотите выглядеть слабым, оставив Украину на произвол судьбы".

Он признает, что в ближайшие четыре года существует действительно серьезная угроза вторжения Китая на Тайвань. А то, что Украина смогла защитить себя, посылает очень холодные чувства по позвоночнику Си Цзиньпина.

К слову! Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал мнение, что встреча с Путиным может стать для Трампа ловушкой и катастрофой.

Вероятность конфликта между Трампом и Путиным

Есть много дискуссий о том, что если Владимир Путин унизит Дональда Трампа, то президент США может ответить российскому диктатору, что повлечет большой конфликт и противостояние между политиками. Какова вероятность этого?

Я не знаю. Если вы вспомните первую каденцию Трампа, то сначала он был очень агрессивным по отношению к Ким Чен Ыну, а потом уже нет. Его отношение может меняться.

Я лично считаю, что Дональд Трамп до смерти боится использовать американскую армию против России.

Я с этим немного не согласен. Я на самом деле считаю, что американские военные должны быть использованы для защиты Украины и украинской территории по просьбе Киева.

Есть беспокойство, но я также считаю, что Дональд Трамп нестабилен, но в то же время и не является таковым. Он не взрывной, однако любит держать людей в напряжении. Он драматичный, изменчивый, так что вполне возможно, что между Трампом и Путиным может быть противостояние.

В общем я более оптимистично настроен относительно будущего Украины при президентстве Дональда Трампа, чем был несколько месяцев назад. Сказав это, я, очевидно, имел свои преимущества относительно того, кто должен выиграть президентство, но давайте воспользуемся тем, что сейчас имеем.

Что не так делала администрация Байдена

Это связано с осторожностью Байдена по отправке военной помощи для Украины и неспособностью помочь Украине?

Джо Байдену, конечно, я отдаю должное за то, что он стоял на стороне Украины. Я думаю, он искренне желал, чтобы Украина победила, но был период в течение полугода, когда Украина не имела американской помощи.

А что делал Белый Дом? Они молчали. Они могли пристыдить республиканцев в Палате представителей, но они молчали.

Все из-за этого парализующего страха перед ядерной эскалацией. Мы забываем, что на протяжении всей холодной войны Советский Союз ежедневно угрожал применить ядерное оружие. Это просто то, что россияне говорят, но они не заинтересованы в его использовании.

Страх советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и толпы из Гарварда, который не понимает, как на самом деле работают боевые действия, опираются только на свои теории. Я уверен, что Украина рада новой администрации, однако вопрос лишь в том, что будет взамен.

По крайней мере хорошо то, что у нас не будет этих академических теорий о том, что произойдет, но вместо этого мы будем иметь хотя бы реальные мировые мнения о том, что может произойти в Украине.

Также похоже, что Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, по-прежнему считает, что администрация Джо Байдена сделала все правильно в отношении Украины. Что вы думаете по этому поводу?

Это смешно, потому что сейчас начнут выходить статьи о том, как прекрасно справился Джейк Салливан. У Джейка Салливана много контактов в СМИ, и сейчас он пытается укрепить свое наследие, поэтому с надеждой в это раздает интервью.

Джейк Салливан – хороший парень и хороший человек. Есть сферы, где он, несомненно, заслуживает большой похвалы, но этот страх перед эскалацией... Сейчас они пытаются защищать так называемый метод "салями" и утверждают, что это единственная причина, почему мы не имели обмена ядерными ударами.

Владимир Путин хорошо все это знает. Он не собирался использовать это оружие. Каждый раз глава Кремля блефовал, потому что он не собирался применять ядерное оружие. И это, безусловно, расстраивает.

Джейк Салливан – хороший парень, но было бы неплохо забыть о страхе эскалации. Надеюсь, что администрация Трампа не попадет в ту же ловушку.

О том, почему Трамп боится поддержать Украину

Верите ли вы, что если Трамп поддержит Украину, то Путин может сдаться, пойти на какие-то уступки и согласиться на приемлемую для Украины сделку? Например, хотя бы на прекращение огня, но на подходящих для Украины условиях.

Я скажу так, если бы я был президентом Соединенных Штатов, то четко дал бы понять, что Украина вступает в НАТО, что мы собираемся вооружить Украину до зубов и я бы даже ввел бесполетную зону над Украиной с самолетами НАТО, как США сделали это с Израилем, чтобы уничтожать ракеты.

После этого я бы начал переговоры с Путиным и дал бы понять, что он не может идти дальше.

Россияне наступают, пока не наткнутся на глухую стену. Впрочем, если они ударяются о глухую стену, то даже не пытаются пройти ее, потому что знают, что не смогут. Именно с этого и начинаются переговоры.

А будет ли там какая-то территория, о которой будут вестись переговоры? Возможно что угодно, но чтобы это было с позиции силы, надо, чтобы Украина сказала россиянам: "Знайте, вы никогда нас не победите". А теперь, когда вы это знаете, договоримся.

Хотя, я не думаю, что Трамп когда-нибудь открыто заявит, что поддерживает только Украину. В его представлении, если ему придется заключать соглашения, то это означает, что он формально становится на чью-то сторону.

Однако если он придет с этим отношением, то Владимир Путин поймет, что дальше идти нельзя. Он может продолжать захватывать по несколько километров Украины, но ему понадобится 200 лет, чтобы с такой скоростью дойти до Киева.

Заявления Трампа по Канаде, Панамскому каналу и Гренландии

Как вы реагируете на заявления Трампа о Канаде, Панамском канале и Гренландии? Поделитесь своей оценкой каждого вопроса отдельно, потому что это действительно интересные темы.

Прежде всего Дональд Трамп боится использовать американских военных. Поэтому он не намерен задействовать армию США, даже если делает вид, что предпринимает подобные действия. Мое большое разочарование связано с тем, что в нашем полушарии сейчас есть Венесуэла, которая репрессирует свой народ, а выборы там напоминали те, что прошли в Грузии. И вместо того, чтобы говорить о Венесуэле, Трамп вспомнил о Панаме, Дании, Гренландии и Канаде.

Дональд Трамп любит выглядеть жестким, но он не любит провоцировать конфликты. Если он скажет что-то о России, Китае или Северной Корее, то это опасно, ведь, возможно, придется использовать армию. Однако когда он говорит это о своих друзьях, то знает, что это не приведет к настоящему конфликту.

Гренландия является очень важным местом с точки зрения гонки за Арктику. США могут иметь военное присутствие в Гренландии. По крайней мере, мы имеем возможность действовать против россиян оттуда. Этого можно достичь, не навредив Гренландии.

является очень важным местом с точки зрения гонки за Арктику. США могут иметь военное присутствие в Гренландии. По крайней мере, мы имеем возможность действовать против россиян оттуда. Этого можно достичь, не навредив Гренландии. Канада , очевидно, является нашим торговым партнером номер один. Об этом даже бессмысленно говорить. Дональд Трамп делает это с целью "потроллить".

, очевидно, является нашим торговым партнером номер один. Об этом даже бессмысленно говорить. Дональд Трамп делает это с целью "потроллить". Панамский канал вызывает беспокойство, поскольку Китай его скупает, и мы не можем этого допустить. Я думаю, что США должны работать дипломатически и экономически, чтобы этого не произошло. Если это произойдет, то нам нужно принять решение. Впрочем, угрожать Панамскому каналу – плохой процесс.

Наконец, по поводу Мексики. Проблема заключается в том, что президент заявил, что в первый же день он фактически собирается атаковать наркокартели. Это намного труднее, чем кажется. Как военный, я имел дело с картелями и нет ничего плохого в том, что военные Соединенных Штатов преследуют наркокартели, но мы не собираемся вторгаться в Мексику.

Давайте будем очень четкими в этом отношении. Я рад, что президент обращает внимание на наше полушарие. Мы долго это игнорировали, и Китай с Россией вмешались, но теперь нужно серьезно обратить внимание, в частности на такие страны, как Венесуэла.

И напоследок. Америка такая большая, такая мощная, армия такая сильная, что мы можем сосредоточиться на западном полушарии и Украине, и Китае одновременно. Так давайте сделаем все это и не оставим никого в этих сферах.

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Вы считаете, что аргументы и заявления Трампа о Панамском канале и Гренландии справедливы и могут рассматриваться как хороший вариант для политики дипломатическим путем?

Да, я думаю, что идея выражения беспокойства по обоим вопросам справедлива. Да, мы отказались от Панамского канала. Я не знаю, стоило ли это делать. Мы это сделали, когда были в хорошем настроении, как страна, и просто возвращали каждому свое.

Часть этого заключается в обеспечении доступа, чтобы Китай не контролировал его и не шпионил за судами, проходящими через Панамский канал, в частности, за нашей военной техникой.

Гренландия это очень важная локация. Дело в том, что мы можем решать эти вопросы, не угрожая вторжением и не угрожая Дании, которая является нашим большим союзником.

Так что, я думаю, что есть гораздо лучший способ справиться с этим, чем просто выходить и говорить, мол, мы просто это захватим. Это бессмысленно и не то, что должен делать президент.