Россия – мастер в ведении ИПСО, нацист Геббельс им очень бы позавидовал, – военный эксперт

Ведущие мировые издания до сих пор анализируют попавшие в сеть документы Пентагона из-за утечки информации. Следует обратить внимание на то, что в некоторых медиа могут продвигать российские нарративы.

Следует критически относиться к публикациям даже известных зарубежных изданий. Не исключено, что это может быть российская ИПСО. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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ИПСО России на самом высоком уровне

В издании The Washington Post проанализировали утечку засекреченных документов Пентагона. Журналисты утверждают, что Украина не одержит победу в войне ни в этом, ни даже в следующем году. А, мол, даже если Вооруженные Силы Украины будут иметь значительные территориальные достижения, это существенно не изменит ход событий и не будет способствовать мирным переговорам.

Не забывайте, что противник нас является мастером проведения информационно-психологических операций. В части, касающейся комплексной пропаганды как внутренней, так и внешней, они едва ли не самые лучшие в мире. Думаю, величайший пропагандист всех времен нацист Геббельс им очень бы позавидовал,

– отметил Петр Черник.

По его словам, никто не достиг такого уровня "зомбировки" собственного и другого населения как Россия.

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Одной войной может не завершиться

У Украины есть соответствующий потенциал для того, чтобы победить Россию. О точных датах или годе не говорится, но важно другое. Вторжение России в Украину может повториться снова, если не изменится как страна-террорист, так и отношение цивилизованного мира к ней.

"Условно мы можем даже завтра выбить их всех (россиян – 24 Канал) с нашей территории. Но если Россия остается в том же политическом пространстве и контексте с ядерным оружием, доступом к сибирским ресурсам, то есть таким, как он сейчас, то следующая российско-украинская война есть только вопрос времени ", – подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, речь может идти о нескольких годах или десятилетиях, но это обязательно произойдет снова, если Россию не избавить от власти с нынешними нарративами и ядерным оружием. Имперский московский режим никогда не примет процветающую независимую Украину.

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