Россия – мастер в ведении ИПСО, нацист Геббельс им очень бы позавидовал, – военный эксперт
Ведущие мировые издания до сих пор анализируют попавшие в сеть документы Пентагона из-за утечки информации. Следует обратить внимание на то, что в некоторых медиа могут продвигать российские нарративы.
Следует критически относиться к публикациям даже известных зарубежных изданий. Не исключено, что это может быть российская ИПСО. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
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ИПСО России на самом высоком уровне
В издании The Washington Post проанализировали утечку засекреченных документов Пентагона. Журналисты утверждают, что Украина не одержит победу в войне ни в этом, ни даже в следующем году. А, мол, даже если Вооруженные Силы Украины будут иметь значительные территориальные достижения, это существенно не изменит ход событий и не будет способствовать мирным переговорам.
Не забывайте, что противник нас является мастером проведения информационно-психологических операций. В части, касающейся комплексной пропаганды как внутренней, так и внешней, они едва ли не самые лучшие в мире. Думаю, величайший пропагандист всех времен нацист Геббельс им очень бы позавидовал,
– отметил Петр Черник.
По его словам, никто не достиг такого уровня "зомбировки" собственного и другого населения как Россия.
Петр Черник о возможностях пропаганды России: смотреть видео
Одной войной может не завершиться
У Украины есть соответствующий потенциал для того, чтобы победить Россию. О точных датах или годе не говорится, но важно другое. Вторжение России в Украину может повториться снова, если не изменится как страна-террорист, так и отношение цивилизованного мира к ней.
"Условно мы можем даже завтра выбить их всех (россиян – 24 Канал) с нашей территории. Но если Россия остается в том же политическом пространстве и контексте с ядерным оружием, доступом к сибирским ресурсам, то есть таким, как он сейчас, то следующая российско-украинская война есть только вопрос времени ", – подчеркнул военный эксперт.
По его мнению, речь может идти о нескольких годах или десятилетиях, но это обязательно произойдет снова, если Россию не избавить от власти с нынешними нарративами и ядерным оружием. Имперский московский режим никогда не примет процветающую независимую Украину.
"Слив" секретных документов США: последние новости
- Близко сотни документов Пентагона распространились по сети. У них есть самые разные данные, которые необязательно связаны друг с другом. Речь идет об информации о ПВО Украины, ситуации на Ближнем Востоке и израильском разведывательном агентстве Моссад и прочее. В издании Reuters называют это дело довольно запутанным.
- Интересно заметить, что в Reuters не стали сразу отвергать вариант, что к утечке может быть причастен американец, как и то, что документы были не фейковыми.
- Так, у уже упомянутого издания The Washington Post 13 апреля появилась информация, что якобы к "сливу" причастен американец, работавший на военной базе США. Мужчина заявлял, что будто не был враждебен правительству США, убеждал, что не работает в пользу какой-либо страны. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не было.