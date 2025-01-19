Война могла закончиться в 2022, но Блинкен настоял на продолжении борьбы, – NYT

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в должности последние дни и во время его прощальных речей происходили две противоречивые сцены. Западные журналисты проанализировали его двойственность.

Во время визита Блинкена в Париж его называли "выдающимся слугой мира", однако во время его выступления в Вашингтоне его наоборот назвали "военным преступником". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NYT.

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Война в Украине и война в Секторе Газа

Контрастные сцены раскрывают двойственность пребывания господина Блинкена на посту государственного секретаря. За четыре года Блинкен стал лицом участия США в войне в Украине и в Секторе Газа.

Защита Украины от России стала успешной кампанией для Блинкена, однако война между Израилем и ХАМАС в Газе стала политическим и моральным кошмаром для администрации Байдена, поскольку израильские удары с применением оружия США убили примерно 46 000 палестинцев, многие из которых женщины и дети.

Блинкена обвинили в нарушении тех же принципов, которые он отстаивал в Украине.

За длительную карьеру во внешней политике он был знаком с вооруженными конфликтами.

На церемонии в Париже Блинкен вспомнил урок, который он усвоил от своего отчима, пережившего Холокост.

Мы должны оставаться вечно бдительными, потому что стремление человечества к лучшему иногда может быть побеждено его способностью к худшему,

– сказал он тогда.

Но мир устроил особенно уродливый парад ужасов, когда господин Блинкен возглавил Государственный департамент: распри и зверства в Йемене, Сирии, Гаити, Эфиопии, Армении, Мьянме, Демократической Республике Конго и Судане.

Блинкен был не миротворцем, а стратегом

Первым испытанием для Блинкена стал вывод американцев из Афганистана. Быстрый захват Кабула талибами в августе 2021 года застал Госдепартамент врасплох. Поэтому эвакуация была хаотичной.

Однако момент Блинкена наступил, когда в феврале 2022 года президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

Блинкен проводил властную дипломатию с высокими ставками. В результате удалось сформировать коалицию из примерно 50 стран, которые обязалась поставлять оружие Украине или ввести экономические санкции против России.

В ходе войны ни одна из сторон не стремилась к переговорам, поэтому господин Блинкен был не так миротворцем, как военным стратегом.

В конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Украине воспользоваться преимуществами на поле боя и начать переговоры с Москвой. Однако тогда именно Блинкен настоял на том, что борьба должна продолжаться.