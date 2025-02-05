Когда ожидают начало мирных инициатив по Украине: в Турции сделали заявление
В Турции ожидают, что мирные инициативы по Украине будут конкретизированы в ближайшее время. Вероятно, это произойдет в июне 2025 года.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана в интервью Anadolu.
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В Турции сделали заявление относительно мирных инициатив
Фидан заявил, что Турция рассчитывает на начало инициативы по урегулированию войны в Украине в ближайшее время. Вероятно, конкретные мирные инициативы могут появиться уже в июне 2025 года.
В то же время глава МИД Турции отметил, что перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина стоит провести "закулисную работу".
Мы слышим ряд инициатив президента США Дональда Трампа по этому поводу. Но до встречи лидеров России и США необходима закулисная работа, подготовка к ней,
– сказал глава МИД Турции.
Фидан также добавил, что Турция продолжает прилагать дипломатические усилия для достижения мира между Украиной и Россией.
В начале января Фидан уже заявлял, что Турция выступает за немедленное прекращение огня и установление мира в Украине. Глава МИД Турции также отметил, что кризисы, вызванные этой войной, включая миграционные, экономическими и другими, должны прекратиться.
Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган надеется, что в 2025 году будет достигнут справедливый мир между Россией и Украиной. Он также предлагал стать посредником в переговорах.