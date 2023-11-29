России точно не удастся захватить Украину: генерал оценил вероятность решающей победы

Российскому режиму не удастся захватить Украину. В то же время, каким будет окончание войны – неизвестно, завершится ли все решающей победой одной из сторон, или конфликт вступит в другую форму.

Своими мыслями поделился генерал морской пехоты США в отставке Джеймс Л. Джонс в интервью изданию. В частности, его спросили, возможна ли еще решающая победа на поле боя для любой из сторон.

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Генерал ответил, что похоже, что нет. Несмотря на то, что амбиции обеих сторон не изменились, на фронте, по его словам, ни одна из сторон не имеет явных преимуществ.

В то же время он выразил уверенность, что Кремлю не по силам захватить Украину.

Если посмотреть на происходящее сейчас на поле боя, я не вижу окончательного преимущества ни одной из сторон, за исключением того, что почти нет сомнений в том, что России не удастся захватить Украину как государство,

– отметил Джеймс Л. Джонс.

В России не могут определиться с целями