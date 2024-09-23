Зеленский сомневается, что Трамп знает, как быстро остановить войну против Украины

Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он знает, как остановить войну против Украины. Однако Владимир Зеленский в этом сомневается.

Украинский лидер подчеркнул, что считает, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в нашем государстве. Об этом президент Украины сказал в интервью изданию The New Yorker.

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Зеленский сомневается, что Трамп знает способ прекратить войну

Владимир Зеленский подчеркнул, что ему кажется, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если ему кажется, что он знает, как это сделать.

С этой войной часто бывает так, что чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше понимаешь,

– сказал президент.

Президент Украины добавил, что видел “много лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра". Но когда они "погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто”.

К слову, Дональд Трамп в своем коротком обращении к участникам 20-й ежегодной встречи YES в Киеве повторил, что в случае победы на выборах урегулирование войны между Россией и Украиной будет одной из первых вещей, которые он планирует сделать. Республиканец также говорил, что планирует это сделать "с помощью силы и мудрости".

Ранее Трамп заявлял, что он сможет закончить войну в Украине еще "до официального вступления в должность". Инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.