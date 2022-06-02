В окрестностях Марьинки ВСУ огнем встретили российские танки: захватывающее видео
Российские оккупанты на танках пытались проехать по окрестностям Марьинки на Донбассе. Однако украинские защитники передали им горячий "привет" и ликвидировали захватчиков.
Вооруженные Силы Украины показали, как они уничтожают российские танки с оккупантами внутри. Обнародованное в сети видео захватывает дух.
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На видео видно, как танки едут по населенному пункту, пока их не остановили огнем украинские военные.
" В окрестностях Марьинки заблудились российские "туристы" . Они не увидели знаки, запрещающие какое-либо движение и еще и наехали на "поребрик", который для них установили воины К2 54 ОМБр вместе с другими заинтересованными лицами", – шутят военные ВСУ.
Некоторые танки наехали на заранее расставленные украинскими военными мины, а некоторые – попали снарядом ВСУ. Впоследствии наши бойцы даже показали фото, оставшиеся из техники захватчиков.
Вот что осталось из танка кафиров / Скирншот с видео
В окрестностях Марьинки ВСУ огнем встретили российские танки: смотрите видео
Украинские бойцы ежедневно успешно ликвидируют пришедших на нашу землю российских захватчиков. Так, на видео с птичьего полета видно, как украинские военные, корректируя свои действия благодаря беспилотнику, ювелирно ликвидировали колонну вражеской техники. Вместо нее осталась только груда раскаленного железа.
Потери кафиров по состоянию на 2 июня
По состоянию на 99-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделения ВСУ уничтожили уже 30 850 вражеских военных. Только за минувшие сутки, 1 июня, ликвидировали 150 захватчиков. Больше всего потери россияне понесли на Бахмутском направлении.
Кроме того, у кафиров уже значительно меньше техники. За более чем 3 месяца войны ВСУ уничтожили:
- 1363 танка,
- 3354 боевых бронированных машин,
- 210 самолетов,
- 175 вертолетов,
- 521 беспилотник,
- 2325 вражеских автомобилей и автоцистерн,
- 661 артиллерийскую систему,
- 207 реактивных систем залпового огня,
- 95 средств противовоздушной обороны и т.д.
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