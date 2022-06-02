В окрестностях Марьинки ВСУ огнем встретили российские танки: захватывающее видео

2 июня 2022 , 17:09
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Управление стратегических коммуникаций

Российские оккупанты на танках пытались проехать по окрестностям Марьинки на Донбассе. Однако украинские защитники передали им горячий "привет" и ликвидировали захватчиков.

Вооруженные Силы Украины показали, как они уничтожают российские танки с оккупантами внутри. Обнародованное в сети видео захватывает дух.

Делали невозможное, – пилот раскрыл подробности секретной эвакуации раненых из "Азовстали"

На видео видно, как танки едут по населенному пункту, пока их не остановили огнем украинские военные.

" В окрестностях Марьинки заблудились российские "туристы" . Они не увидели знаки, запрещающие какое-либо движение и еще и наехали на "поребрик", который для них установили воины К2 54 ОМБр вместе с другими заинтересованными лицами", – шутят военные ВСУ.

Некоторые танки наехали на заранее расставленные украинскими военными мины, а некоторые – попали снарядом ВСУ. Впоследствии наши бойцы даже показали фото, оставшиеся из техники захватчиков.


Вот что осталось из танка кафиров / Скирншот с видео

В окрестностях Марьинки ВСУ огнем встретили российские танки: смотрите видео


Украинские бойцы ежедневно успешно ликвидируют пришедших на нашу землю российских захватчиков. Так, на видео с птичьего полета видно, как украинские военные, корректируя свои действия благодаря беспилотнику, ювелирно ликвидировали колонну вражеской техники. Вместо нее осталась только груда раскаленного железа.

Потери кафиров по состоянию на 2 июня

По состоянию на 99-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделения ВСУ уничтожили уже 30 850 вражеских военных. Только за минувшие сутки, 1 июня, ликвидировали 150 захватчиков. Больше всего потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

Кроме того, у кафиров уже значительно меньше техники. За более чем 3 месяца войны ВСУ уничтожили:

  • 1363 танка,
  • 3354 боевых бронированных машин,
  • 210 самолетов,
  • 175 вертолетов,
  • 521 беспилотник,
  • 2325 вражеских автомобилей и автоцистерн,
  • 661 артиллерийскую систему,
  • 207 реактивных систем залпового огня,
  • 95 средств противовоздушной обороны и т.д.

Видео по теме – ВСУ оттеснили оккупантов с нескольких улиц: ситуация в Северодонецке

 

Автор: Марія Бондар