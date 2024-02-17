Окружение не допущено, – Тарнавский о выводе войск из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Сирский сообщил о решении вывести войска из Авдеевки. Бригадный генерал Тарнавский подчеркнул: окружения украинских подразделений не допустили.

Командующий ОСГВ "Таврия" подтвердил, что получил распоряжение о выводе войск. Защитники перешли на заранее подготовленные позиции.

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Преимущество снарядов было – десять к одному

В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение,

– добавил Тарнавский.

По словам бригадного генерала, окружения наших войск не допущено. Украинские герои уже заняли оборону на определенных рубежах.

Ранее Александр Сырский отметил, что основанием для принятия решения была угроза окружения. Поэтому ради сохранения личного состава город покинули. Главком отметил, что украинские военные выполнили боевую задачу, ведь уничтожали лучшие вражеские части, а также проредили живую силу и технику оккупантов.

Последние новости о ситуации в Авдеевке

Вечером 16 февраля стало известно о выводе украинских войск с позиции "Зенит" в Авдеевке. В ВСУ отметили, что это историческое место, ведь с 2014 года было в непосредственной близости к линии соприкосновения.

По словам Тарнавского, с этой позиции бойцы выходили маневром, однако, к сожалению, несколько из них попали в плен. Командующий ОСГВ "Таврия" заверил, что будут приложены все усилия, чтобы вернуть пленных домой.

На Авдеевку враг бросил все резервы, в частности, элитные подразделения. Все – ради того, чтобы продавить нашу оборону.

В ВСУ неоднократно отмечали, что фактически города уже не существует, Авдеевка стерта с лица земли. В 3 ОШБр отметили, что потери врага – колоссальные. Столь масштабных оккупанты не испытывали нигде. Только за один штурм недавно российские военные потеряли 80 солдат.

Ранее ситуацию в Авдеевке прокомментировали в Белом доме. Там ее назвали очень угрожающей именно из-за недостатка боеприпасов, от чего страдает украинская армия. Вину за это администрация Байдена возложила на Конгресс, который затягивает голосование за помощь для Украины.

! Главнокомандующий ВСУ заверил, что Украина обязательно вернет себе Авдеевку.