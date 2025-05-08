Друзья Путина и их дети: кто причастен к производству крылатых ракет в России

Российский военно-промышленный комплекс является кормушкой для путинских чиновников. Например, за ракетную компоненту в России отвечает ближайшее окружение Путина. Что интересно, среди них есть и визажистка – дочь одного из чиновников.

Об этом говорится в материале 24 Канала "Промышленность террора: сколько ракет Х-101 планирует произвести Россия в 2025 году․ Расследование".

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Кто отвечает за производство ракет в России

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) является одним из крупнейших игроков российской оборонки. К обеспечению ее работы причастны друзья Путина и их дети.

Юридически КТРО на 100% принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (так называемое "Росимущество") и является одним из главных поставщиков оружия и компонентов для российской авиации. Практически все предприятия, входящие в холдинг, занимаются изготовлением компонентов для производства огромного количества вооружения: крылатых ракет 3М14 "Калибр", Х-101, Х-38, Х-59 и Х-69 и других изделий.

Председатель совета директоров корпорации – Борис Грызлов. Он был представителем России в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины, является председателем высшего совета "Единой России", а действующим послом России в Беларуси.

Генеральный директор КТРВ Борис Обносов – бывший сотрудник постоянного представительства России при ООН и доверенное лицо Путина. Его дочь, визажистка Ольга Зорикова, имеет долю в 40% в одной из компаний отца.

Директора "ТРВ-инжениринг" Михаила Колесникова в прошлом году задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей. Но уголовное дело не мешает ему продолжать активно работать на обеспечение российских оборонных контрактов.

"Сам факт задержания предпринимателя свидетельствует о том, что в Кремле были недовольны результатами ракетных обстрелов Украины. Впрочем, поскольку компания-закупщица является карманной кормушкой для окружения Путина, никакого наказания деятель не понесет. Однако причастность к изготовлению смертоносных ракет, которыми Россия бьет по Украине, делают Колесникова, Зорикову, а также всех других работников "ТРВ-инжениринг" не только законными целями для наших Сил обороны, но и соучастниками международных преступлений", – говорится в материале.