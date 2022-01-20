В окружении Байдена есть явные агенты Кремля, – Пионтковский назвал фамилии
20 января 2022 , 14:31Читати новину українською
Источник:24 канал
Официальный Вашингтон постоянно подтверждает свою поддержку в борьбе с российской агрессией. Однако в окружении президента Джо Байдена есть агенты Кремля.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, агент Кремля в окружении Байдена, в частности, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.
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Также, по мнению Пионтковского, агент Владимира Путина в Вашингтоне – представитель американского президента по вопросам климата Джон Керри.
Так, в окружении Байдена есть явные агенты Кремля. Это Керри и Салливан. По законам военного времени, генералы Пентагона никаких Салливана и Кэрри слушать не будут.
Полное интервью с Андреем Пионтковским: смотрите видео
Кто такие Керри и Салливан
- В 2016 году Керри, когда занимал должность госсекретаря США, даже обращался к россиянам. Он пытался объяснить, почему Штаты поддерживают Украину.
- Салливан, выступая на брифингах, выражает поддержку Украине в борьбе с российской агрессией, как и весь официальный Вашингтон.
- В частности, 13 января 2022 года он заявил, что "основная задача Вашингтона – предотвратить вторжение России в Украину".
- Кроме того, по словам советника Байдена, Россия может напасть на Украину под предлогом попытки переворота.