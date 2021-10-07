В окружении Зеленского есть российские шпионы, – Бутусов о "вагнергейте"

В очередной раз состоялось заседание Временной следственной комиссии по вагнеровцам. На него пригласили журналиста Юрия Бутусова, который первым сообщил о срыве спецоперации и кто к этому причастен.

Он считает, что в окружении президента Украины есть российские шпионы. Об этом Бутусов заявил в эфире 24 канала.

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Бутусов: Это цепочка в череде событий

По его словам, у Владимира Зеленского может быть реальная российская агентура.

В ближайшем окружении президента Зеленского есть российский шпион или, возможно, шпионы,

– подчеркнул Бутусов.

Он объяснил, что они слили не только операцию по вагнеровцам. На территории России и Беларуси провалили все спецоперации ГУР МО в 2020 году.

Все это не является отдельным событием. Цепочка в череде событий. Есть все основания говорить о том, что эту операцию провалили и что все это не случайно. Юрий Бутусов Главный редактор издания "Цензор.нет"

Нужно восстановить хронологию

Журналист считает, что сейчас нужно установить детали того, что и как произошло. В частности говорится о хронологии действий и заявлений украинского лидера.

"Почему президент забывает даты. Если бы комиссия была заинтересована в установлении истины, то было 14 месяцев, чтобы восстановить хронологию действий и заявлений", – сказал Бутусов.

Дело вагнеровцев: последняя информация

На заседании ВСК Бутусов заявил, что он через собственные источники ознакомился с секретной информацией о задержке вагнеровцев.

По его источникам, еще 1 июля 2020 года начальник разведки Минобороны Василий Бурба передал этот план министру обороны Андрею Тарану.

В то же время информацию о переносе спецоперации нигде не задокументировали.

Ранее следственная комиссия предоставила предварительные выводы по делу вагнеровцев. СБУ пыталась "выманить" российских наемников, но это, мол, не было спецоперацией, и преступления в этом якобы нет.

Уже на заседании ВСК 6 октября глава Марьяна Безуглая подтвердила, что российские спецслужбы о таких планах Украины в отношении вагнеровцев знали.

Владимир Зеленский заявил , что обсуждал вагнеровцев с самопровозглашенным президентом Беларуси 5 августа 2020 года. Президент тогда, мол, сказал Лукашенко, что другой вариант, кроме экстрадиции, не будет воспринимать.

Бутусов прокомментировал дело вагнеровцев: смотрите видео