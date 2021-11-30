"Окружили со всех сторон базами": Москва выдвинула новые обвинения в сторону Вашингтона

В министерстве иностранных дел России обвиняют США в окружении их военными базами "со всех сторон". Кроме того, в Кремле возмущаются, что, мол, их обвиняют в постоянных военных учениях вблизи границ с Украиной.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет одно из российских изданий. Он недоволен тем, что США обвиняют Россию в проведении военных учений.

К теме В Пентагоне заявили об увеличении численности войск России у границы с Украиной

Лавров "не видит" доказательств

"Нас обвиняют в учениях, проводимых вооруженными силами России на собственной местности, те страны, которые стягивают на наши границы армию и военную технику в огромных количествах. В то же время то, что США обложили нас со всех сторон своими военными базами – это, наверное, известно любому школьнику", – рассказал министр.

Также глава российского МИД добавил, что от Запада поступают якобы "непрерывные голословные заявления" по этому поводу. Однако он вроде бы не видит никаких доказательств.

Читайте также Напряженность на границе может быть связана со встречей Байдена и Путина, – Резников

В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия продолжает увеличивать количество вооруженных формирований у границы с Украиной. Он добавил, что Вашингтон "с большой тревогой" наблюдает за действиями Москвы.

Угроза российских войск на границе: последние новости