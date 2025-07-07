Кто может стать новым послом Украины в США: имена возможных кандидатов

Западные СМИ сообщают, что Владимир Зеленский якобы обсудил с Дональдом Трампом новых кандидатов на должность посла Украины в США. Сегодня эти обязанности исполняет Оксана Маркарова, но ее каденция завершилась еще зимой.

Как заметил 24 Каналу политолог-международник Ярослав Божко, замена точно нужна, поэтому неудивительно, что это обсуждают. Однако, потенциальные кандидаты вызывают бурные дискуссии.

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Кто может стать новым послом

Журналисты Bloomberg среди кандидатов на эту должность называли премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину, министра обороны Рустема Умерова и министра энергетики Германа Галущенко.

Политолог отметил, что "вынимание" одного министра из кабинета может привести к целому ряду кадровых изменений. Например, назначение Умерова послом потребует его замены на другого силовика. Соответственно это может "оголить" еще одно ведомство.

Я думаю, что окончательно эти вопросы будут решать на Ставке 15 июля. Но факт в том, что со временем Украина точно получит новую кандидатуру посла в США. Это уже вряд ли дальше будет Оксана Маркарова, потому что ее каденция уже "перезрела",

– сказал Ярослав Божко.

Очевидно, что сейчас на Банковой ищут новые подходы к взаимодействию с республиканским руководством в Соединенных Штатах. Не факт, что Маркарова идеально для этого подходит.

Также стоит понимать, что человеческий фактор в вопросах стратегического значения сводится к минимуму. Сейчас на отношения США и Украины влияет взаимодействие Трампа и Путина. Ведь американский президент сделал ставку на перезагрузку отношений.

Прохладный тон американцев еще сохраняется, но мы видим изменение этой тенденции. Конечно, это все не связано с кадровыми вопросами,

– подчеркнул политолог.

Дальнейшее развитие событий зависит от международного стратегического положения Украины и России, от готовности Путина дальше вести войну и от его желания или нежелания идти на переговоры.