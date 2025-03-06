Шольц поддержал мирную инициативу Зеленского и призвал Запад поддержать Украину

Олаф Шольц поддержал мирную инициативу Зеленского и призвал Запад и в дальнейшем помогать Украине. Он подчеркнул, что мир должен быть справедливым, а не навязанным.

Об этом рассказывает Reuters со ссылкой на его заявление журналистам на брифинге, передает 24 Канал. Канцлер Германии Олаф Шольц перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе отметил необходимость продолжения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

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Украина должна получить справедливый мир

По его словам, это ключевой фактор для обеспечения военной помощи Украине.

Мы должны с холодной и умной головой обеспечить поддержку Штатов в ближайшие месяцы и годы, потому что Украина зависит от их поддержки в своей обороне. Это должно быть важнейшей задачей в ближайшие дни, чтобы гарантировать условия для справедливого мира,

– заявил Шольц.

Канцлер также приветствовал инициативу Владимира Зеленского относительно возможного начала мирного процесса.

Украинский президент четко дал понять, что он может представить, что оружие на время замолчит в воздухе, на море, чтобы заложить основу для тревожной остановки и мирного развития. Для нас также понятно, что самое важное, чтобы Украина оставалась суверенным, независимым демократическим государством. Мы также должны посвятить себя этому, в частности подтверждая, что путь Украины в ЕС будет неизменным,

– добавил Шольц.

В то же время канцлер решительно отверг возможность навязанного мира.

Очень важно гарантировать, что Украине не придется принимать продиктованный мир, а иметь честный, справедливый мир, который гарантирует суверенитет и независимость Украины,

– подчеркнул он.

К тому же Шольц поддержал инициативу Фридриха Мерца по увеличению расходов Германии на оборону, в частности путем внесения изменений в конституцию.