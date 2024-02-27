Ни Германия, ни страны НАТО, - Шольц отреагировал на вероятность ввода войск в Украину

Германия заявила, что не отправит свои войска в Украину. Также он исключает вероятность отправки любых других европейских войск.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО и европейские страны не будут отправлять свои сухопутные войска в Украину, выступая против заявления Макрона.

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Олаф Шольц категорически против

Канцлер Германии категорически отрицает заявление президента Франции Эммануэля Макрона о размещении наземных войск в Украине.

Напомним, ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск НАТО в Украину. Он заявил, что такие разговоры были, однако среди мировых лидеров пока нет единого консенсуса по этому поводу. Это заявление вызвало резонанс. Правительства европейских начали массово комментировать слова Макрона, добавляя, что не будут отправлять свои войска.

В Европе обсуждали возможность отправки военных НАТО в Украину

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что разговоры об отправке военных НАТО в Украину были. По его словам, по этому вопросу шли острые баталии, однако среди союзников нет консенсуса.

Премьер-министр Словакии также сказал, что союзники обсуждали ввод войск в Украину. Он добавил, что военные его страны не будут оказывать помощь, однако Словакия будет уважать решение государств, которые согласятся ввести войска.

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Реакция НАТО

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг на фоне этих сообщений в СМИ заявил, что НАТО не планирует размещать войска в Украине. Однако он отметил, что Альянс продолжает поддерживать Украину.