На фронте погиб экснардеп Барна: где и когда будут хоронить политика
Источник:Чертковский городской совет
Бывший депутат Верховной Рады и военный погиб на войне 17 апреля, не дожив один день до дня рождения. Олегу Барне должно было исполниться 56 лет.
Встречать тело Героя в субботу 22 апреля в городе Чортков Тернопольской области. Похоронят бойца в родном селе Белобожница Тернопольской области.
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Когда и где можно проститься с военным
Прощание с погибшим воином состоится 21 апреля сначала в Михайловском соборе в Киеве, затем – на Майдане Незалежности,
– сообщили в Чортковском городском совете.
В Чорткове тело Олега Барны будут встречать в 12:00 22 апреля в Соборе верховных апостолов Петра и Павла. В этот же день в 19:00 22 апреля состоится парастас в родном доме Героя в селе Белобожница.
"Похороны начнутся в воскресенье, 23 апреля, в 14:00 в селе Белобожница", – рассказали в городском совете.
Там попросили прийти и отдать честь Герою, который отдал Украине дороже всего – свою жизнь.
Олег Барна погиб на фронте: что известно
- 18 апреля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что 17 апреля на фронте погиб Олег Барна.
- В этот же вечер пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Довбуша Мирослав Семенюк заявил, что официально погибшим военным еще не считается. Ведь к тому времени его тело еще не могли эвакуировать с поля боя. Однако Семенюк объяснил, что все указывает на то, что он погиб.
- На фронт Олег Барна ушел в первые дни полномасштабного вторжения в Россию. Уже 25 февраля 2022 года был зачислен в ВСУ. Был помощником гранатометчика и старшим сержантом.
- Перед этим участвовал в АТО, куда отправился в июле 2014 года. У Олега Барны осталась жена и два сына. Детальнее о том, чем при жизни запомнился Олег Барна как политик и гражданин – читайте по ссылке.