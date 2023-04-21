В Киеве прощаются с погибшим на войне экс-нардепом Барной
Источник:УНИАН
21 апреля в Михайловском соборе в Киеве началось прощание с бывшим депутатом Олегом Барной. Он погиб 17 апреля в бою под Угледаром.
В храм пришли родственники, близкие и знакомые павшего защитника. Известно, что церемония прощания продолжится на Майдане Незалежности.
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В Киеве прощаются с Олегом Барной
Отдать дань уважения погибшему военному пришел и бывший президент Петр Порошенко вместе со своей женой.
В Михайловском соборе прощаются с Барной: смотрите видео
Вместе с Олегом Барной в Михайловском соборе прощаются с командиром егерского взвода 31-летним жителем Тернополя Валерием Дороховым.
Экс-нардепа Барну похоронят 23 апреля в родном селе Белобожница Тернопольской области.
Прощание с защитником Барной / Фото "Обозреватель", УНИАН
Олег Барна погиб на войне: что известно
- 18 апреля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что 17 апреля на фронте погиб Олег Барна.
- На фронт Олег Барна пошел в первые дни полномасштабного вторжения в Россию. Уже 25 февраля 2022 года был зачислен в ВСУ. Был помощником гранатометчика и старшим сержантом.
- Нардеп Ирина Геращенко рассказала, что Барна вошел в штурмовую роту, но погиб в бою с российскими оккупантами под Угледаром.
- Побратимы защитника говорят, что Барна известен всем, как бывший народный депутат восьмого созыва, но для них он – побратим, который на равных со всеми выполнял боевые задачи. Бойцы подчеркнули, что за каждую жизнь их побратимов будут мстить в десятикратном размере.
- Военный Евгений Назаренко отметил, что Барна погиб, получив пулевое ранение в шею. Он один из первых пошел штурмовать вражеские позиции. Также экс-нардеп вел сражение с врагом на расстоянии метра и убил много оккупантов.
- Перед полномасштабной войной Барна участвовал в АТО, куда отправился в июле 2014 года. У Олега Барны осталась жена и два сына. Детальнее о том, чем при жизни запомнился Олег Барна как политик и гражданин – читайте в материале 24 Канала.