Экс-заместитель комбрига погиб с семьей в Одессе: в 56 бригаде рассказали об Олеге Кравце

Олег Кравец и его жена Татьяна служили в 56 бригаде. Они находились в доме, в который попал "Шахед" в Одессе.

56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада прокомментировала атаку дронами на Одессу, произошедшую 2 марта. По состоянию на 3 марта известно, к сожалению, о 10 погибших. Среди них – Олег Кравец.

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Что известно об этой семье

Олег Владимирович Кравец – это бывший заместитель командира 56 бригады по морально-психологическому обеспечению. Он имел звание полковника. Вместе с ним погибла жена Татьяна, которая тоже недавно служила в этой бригаде. Также российская атака унесла жизнь их 7-месячной дочери Лизы.

Жестокое убийство целой семьи армией агрессора болью отзывается в сердце каждого из нас! Искренне соболезнуем родным и близким погибших! Враг ответит за каждое свое преступление! Не забудем! Не простим!

– говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются поиски еще двух детей этих супругов. А именно 9-летнего Сергея и 8-летней Златы.

Что известно об атаке 2 марта