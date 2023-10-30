В Черкассах простились с военным, сын которого митинговал и просил деньги на ВСУ
Источник:"ВиЧЕрпно"
В Черкассах 30 октября простились с погибшим украинским военным Олегом Николенко. Фото с его сыном, призвавшим направить расходы на поддержку защитников, разлетелось в сети.
Олега Николенко в последний путь провели родные, друзья и собратья. Он погиб на Бахмутском направлении.
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В Черкассах похоронили Олега Николенко
Мужчина был водителем полевой бани взвода материально-технического взвода 1 стрелкового батальона. Он погиб 23 октября во время обстрела в Бахмутском районе.
У погибшего Героя остались жена и два сына – 9 и 12 лет.
Прощание с Олегом Николенко / фото "ВиЧЕрпно"
Отметим, что 21 октября сын Олега вышел на митинг к Черкасскому горсовету с плакатом: "Мой папа в армии, а я прошу деньги на ВСУ". Военный гордился позицией мальчика.
Сын Олега на митинге / Скриншот
Болезненные потери Украины
- Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб мастер-сержант Виталий Павлюк. Он был командиром взвода.
- Также на фронте в Украине погиб боец Иностранного легиона Рудольф Виттман. Он был гражданином Румынии, однако после начала полномасштабного вторжения решил поехать защищать Украину.
- А неподалеку села Песчановка в Херсонской области погиб 35-летний Андрей Завгородний. Известно, что военный выполнял боевое задание на левом берегу Днепра.