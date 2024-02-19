Мужественно защищал Донецкую область: война унесла жизнь защитника из Буковины Олега Сверидюка

В войне против российских оккупантов погиб защитник Олег Сверидюк. Мужчина противостоял агрессору в Донецкой области.

Сам украинский был родом из села Шиловцы, что в Черновицкой области. Последний раз дал бой врагу мужчина неделю назад.

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Гибель воина

Война унесла жизнь защитника из Буковины Олега Сверидюка. Как сообщают местные СМИ, он был старшим наводчиком механизированного отделения. Он проходил службу в 42-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Горькая потеря на передовой – погиб Олег Сверидюк 1981 года рождения с Шилівців, который был старшим наводчиком механизированного отделения одной из воинской части А4667. Вечные Почет и Память павшему в бою,

– пишет местный паблик.

Олег Сверидюк получил смертельные ранения / фото "Клишковцы Актуальные"

Свой последний бой он провел в Донецкой области – смертельные ранения получил 13 февраля

Потери Украины