Полуразрушенный "Оленегорский горняк" перегнали в Севастополь: в ВМС объяснили, для чего
Россияне решили перегнать в Севастополь свой большой десантный корабль. Речь идет об "Оленегорском горняке", который ранее подбили наши военные.
В эфире телемарафона это решение врага прокомментировал спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что "Оленегорский горняк" небоеспособен, передает 24 Канал.
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Судно находится на ремонте
Дмитрий Плетенчук подтвердил, что в Севастополь враг перегнал "Оленегорский горняк". Он прокомментировал информацию, которую 24 января сообщили в партизанском движении "Атеш". По словам представителя ВМС ВСУ, подтверждена информация о том, что соответствующее судно стоит в Севастопольской бухте.
Он отметил, что после повреждений, которые получил большой десантный корабль, он находится на ремонте. Само судно квалифицировали как небоеспособное.
Скорее всего, именно с этой целью, из Новороссийска его туда притянули. Поэтому ожидать от него каких-то очередных подвигов не стоит,
– отметил Дмитрий Плетенчук.
Его спросили о возможности ремонта судна и вывода его в боевое состояние. Представитель ВМС считает, что соответствующий сценарий развития событий допустим. В то же время он отметил, что в ближайшей перспективе, с учетом значительных повреждений, достичь этого будет невозможно.
Что известно об атаке "Оленегорского горняка"
- Напомним, что в ночь на 4 августа 2023 года Новороссийск попал под атаку морских дронов. И хотя российское минобороны хвасталось, что якобы "отбило все атаки", повреждения получил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".
- Подтверждать информацию об этом пропагандистские СМИ не спешили. Впрочем, сетью разлетелись видео, на которых можно было увидеть, как начали буксировать "Оленегорский горняк".
- Еще на других видео можно увидеть, что соответствующее судно накренилось на бок. Как выяснилось, большой десантный корабль получил значительные повреждения.
- Впоследствии источники 24 Канала в Службе безопасности Украины сообщили, что атака на "Оленегорский горняк" – спецоперация СБУ, которую проводили совместно с ВМС ВСУ. В СБУ также выложили в сеть видео атаки, в результате которой это судно получило серьезную пробоину.