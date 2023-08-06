"Оленегорский горняк" и SIG сильно повреждены, их ремонт затруднен, – ОК "Юг"

Недавно СБУ и ВМС провели успешные операции. В результате чего получили повреждения танкер SIG и БДК "Оленегорский горняк".

Ремонт этих судов чрезвычайно усложнен. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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"Пока остаются в статусе надводного флота, но время покажет"

Наталья Гуменюк подчеркнула, что территориальное море Украины – это 12 морских миль от нашего побережья, а Крым – это наше побережье, хоть и временно оккупированное. То есть Украина законно защищает свои территории и акватории.

Представительница ОК "Юг" рассказала о повреждениях "Оленегорского горняка" и танкера SIG.

Их ремонт очень усложнен, так как они строились как очень огромные и массивные единицы. То есть им нужны соответствующие доки, соответствующая буксировка. Пока они остаются в статусе надводного флота, но время покажет,

– подчеркнула Гуменюк.

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Что нужно знать об атаке на "Оленегорский горняк" и SIG