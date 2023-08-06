"Оленегорский горняк" и SIG сильно повреждены, их ремонт затруднен, – ОК "Юг"
Недавно СБУ и ВМС провели успешные операции. В результате чего получили повреждения танкер SIG и БДК "Оленегорский горняк".
Ремонт этих судов чрезвычайно усложнен. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.
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"Пока остаются в статусе надводного флота, но время покажет"
Наталья Гуменюк подчеркнула, что территориальное море Украины – это 12 морских миль от нашего побережья, а Крым – это наше побережье, хоть и временно оккупированное. То есть Украина законно защищает свои территории и акватории.
Представительница ОК "Юг" рассказала о повреждениях "Оленегорского горняка" и танкера SIG.
Их ремонт очень усложнен, так как они строились как очень огромные и массивные единицы. То есть им нужны соответствующие доки, соответствующая буксировка. Пока они остаются в статусе надводного флота, но время покажет,
– подчеркнула Гуменюк.
Кстати говоря Пробито несколько отсеков, – разведка Британии о значительных повреждениях "Оленегорского горняка"
Что нужно знать об атаке на "Оленегорский горняк" и SIG
- Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что спецоперацию в бухте Новороссийска 4 августа проводили вместе с ВМС. Надводный дрон атаковал большой десантный корабль. Позже в ГУР заявили, что в ближайшее время оккупанты не смогут восстановить "Оленегорский горняк".
- В ночь на 5 августа надводные дроны также атаковали вражеский танкер SIG. Он находился в территориальных водах Украины и был загружен топливом.
- Кстати, на SIG в 2019 США наложили санкции. Причина – сотрудничество с Сирией из-за поставок авиационного топлива в страну.
- Глава СБУ Василий Малюк отметил: "Любой "хлопок", происходящий с кораблями России или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того – такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны".