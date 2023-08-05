Ложь и бессилие: в ISW проанализировали реакции России на подбитый "Оленегорский горняк"

Под утро 4 августа в Новороссийске раздались взрывы вблизи военно-морской базы. В результате атаки морских дронов повреждения получил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Российские "военкоры" из-за этого раскритиковали минобороны. Блогеров возмутило, что российское военное руководство еще раз лгало о последствиях атаки и не рассказывало о реальном положении вещей в Новороссийске.

К теме "Оленегорский горняк" тонет после атаки дрона: все, что известно об операции СБУ и ВМС

"Военкоры" снова критикуют российское минобороны

Минобороны России, комментируя атаку морских дронов на бухту в Новороссийске, заявило, что "все цели были уничтожены", а повреждений и разрушений якобы нет. Однако впоследствии в сети появились кадры, на которых показали, как судно буксирует "Оленегорский горняк". Хотя и тогда пропагандисты прибегли к традиционным успокоениям, что якобы повреждения не критичны, а корабль снова вернется в бухту после ремонта. Правда, говорить, как долго будут продолжаться ремонтные работы, оккупанты не стали.

Такая реакция военного руководства вызвала шквал критики среди так называемых военкоров. В частности, минобороны России "прилетело" из-за лжи об ударах морских дронов, якобы все они были уничтожены. "Военкоры" отмечали, что России было бы лучше признать повреждение десантного корабля, чем скрывать последствия. К тому же российские "военкоры" вспомнили, что минобороны ранее заявляло, что в Украине "уничтожили завод, на котором собирают беспилотники".

Более того, "военкоры" после открытой критики начали давать рекомендации минобороны. В частности, в сети отмечали, что российскому министерству не хватает целостной информационной политики.

Это создает условия для общественного возмущения в российском информационном пространстве после каждой неудачи.

– заявили аналитики.

Атака на "Оленегорский горняк": что известно