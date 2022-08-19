россияне "зачистили" доказательства, – политолог о безрезультативной миссии ООН в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Организация намерена отправить свою миссию в Еленовку. Но никаких результатов она не даст, а наоборот, может подыграть российской пропаганде.

Такое мнение 24 каналу озвучил директор программ практической политики Института политического образования, политолог Александр Солонтай. Он также рассказал, что изменилось после того раза, когда россияне уже не пустили миссию ООН в Еленовку.

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россияне "зачистили" следы

россияне забрали доказательства, "зачистили" следы. Они сделали так, чтобы визит миссии ООН был неэффективным,

– подчеркнул Солонтай.

Он также рассказал, что оккупанты могут подготовить картинку для своего информационного пространства, где их посетила миссия ООН, а они будут распространять свои нарративы. Саму же делегацию используют как обычную "подтанцовку".

"Для подтверждения своих версий, отказываясь признать тот факт, что они убили наших защитников", – добавил политолог.

Поэтому, по его мнению, миссия ООН в Еленовке будет безрезультативной.

Солонтай о безрезультативной миссии ООН в Еленовке: смотрите видео

ООН молчанием может подыграть пропаганде

Солонтай также отметил, что вполне вероятно делегацию используют для "картинки", чтобы среди своего населения дальше продвигать необходимые нарративы.

Стоит себе представитель ООН, какая-то мощная уважаемая делегация. Рядом – российские войска, озвучивающие свою версию, а те просто слушают на камеру. Даже не поддакивают, а просто слушают,

– подчеркнул политолог.

Далее, по его словам, картинка обрывается и демонстрируется только часть, где россияне рассказывают свою версию в присутствии представителей ООН. И отмечают, что вот уже весь мир признает: это не россия виновата в трагедии в Еленовке.

Это еще одно подтверждение "беззубости" организации

Солонтай отметил, что такая ситуация станет еще одним подтверждением "беззубости" ООН. Организация потом на своем сайте разместит информацию, что она ничего не говорила, а просто слушала, но это уже мало кто прочтет.

Эта структура парализована, поскольку внутри нее сидит россия. И почему она "беззубая"? Да потому, что механизмов того, как дать достойный ответ, у нее просто нет. Это лишний раз доказывает, что ООН нужно реформировать или исключать россию из ООН,

– подытожил политолог.

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