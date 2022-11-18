"Женем дальше запоребрик": в ВСУ показали точную работу по российскому БТР

Защитники ударили по бронетранспортеру кафиров в Херсонской области. Артиллерия точно выполнила свою работу.

Об этом 18 ноября написал спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров. Он опубликовал видео с работой ВСУ.

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"Выгнали рашистов из Херсона – гоним их дальше за поребрик. Арта 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка попала во вражеский БТР прямо рядом со знаком Олешья. Хороший кадр! Хорошая работа!", – написал Назаров.

Попадания в российский БТР: смотрите видео

Ликвидация врага в Донецкой области

оккупанты не перестают атаковать Бахмут на Донетчине. Они 17 ноября пытались атаковать город с восточной стороны.

Штурмовали город преимущественно наемники из состава частных военных компаний. Однако их усилия были напрасны – россияне потеряли почти целый взвод . Кроме этого, враг получил почти роту раненых.

Обратите внимание – что происходит на фронте 18 ноября: смотрите видео

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