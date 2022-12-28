Россияне обстреляли оккупированные Олешки: Гуменюк объяснила их цель

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли оккупированные Олешки на Херсонщине. Таким образом, они хотят показать местному населению, что обстрелы якобы проводят украинские защитники.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее словам, подобную тактику оккупанты брали еще в начале оккупации, когда ворвались на Херсонщину.

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Как рассказала Гуменюк, когда линия фронта проходила еще вдоль Николаевщины и Херсонщины – оккупанты пытались убедить местное население, что именно "русский мир" для них является "единственным выходом".

Выезжая из тех населенных пунктов, где оккупанты базировались, они становились в направлении Сил обороны, проводили обстрелы, возвращались и делали разъяснительную работу, обвиняя в обстрелах ВСУ,

– отметила спикер.

По словам Гуменюк, сейчас захватчики пытаются погрузить местное население левого берега в состояние, которое они создают на правом берегу.

"То есть обстрелянный Херсон, населенные пункты, которые рядом с берегом, страдают от оккупантов. Они пытаются сделать то же в Олешковской громаде", – рассказала Гуменюк.

То, что оккупанты пытаются вбросить как выход из населенных пунктов – это передислокация подразделений, объяснила спикер. Это связано с тем, что наши попадания не дают им покоя и возможности остановиться.

Мы работаем. Мы знаем, где они базируются, и там работаем,

– подчеркнула Гуменюк.

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