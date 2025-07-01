Стефанишина столкнулась с хейтом из-за шутки команды: она рассказала о видео в TikTok

В Министерстве юстиции пошутили о том, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заставляет своих сотрудников ставить на заставки телефона ее фото. Соответствующее видео появилось на странице ведомства.

Министр отреагировала на креатив команды TikTok. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Стефанишиной в Facebook.

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Стефанишина отреагировала на шутку

На опубликованном видео на аккаунте Министерства юстиции у сотрудников спросили, какая заставка у них стоит на телефоне. Все они показали главное фото с изображением руководительницы ведомства Стефанишиной. Однако пользователи сети не восприняли такую шутку и негативно отреагировали на видео. Многие осудили такое "подхалимство". Но были и те, кто все же воспринял шутку.

Часть комментариев под шуточным видео Минюста / Скриншоты

Интересно, что ролик с аккаунта не удалили и сейчас он является самым популярным. На нем уже 64,4 тысячи просмотров и 672 лайка.

В ведомстве хотели запустить новый тренд в TikTok: смотрите видео

Из-за волны хейта Ольга Стефанишина и сама отреагировала на шутку коллег.

Очень люблю коммуникационную команду Минюста, честно. Как вы могли понять, у Минюста появился ТикТок, и там уже много полезной информации, кроме кринж-видео о фотках на заставке,

– написала министр.

Свою шутку объяснили также авторы видео. Они отметили, что решили пошутить и создать новый тренд. На новом видео ведомства сотрудники показали новые заставки – с символикой Минюста.

Напомним, в сети распространили слухи, что Ольга Стефанишина может стать новым послом Украины в США. Однако чиновница опровергла эту информацию и сказала, что она не обсуждала с правительством или парламентом эту тему. Однако сейчас Стефанишина планирует сосредоточиться европейской интеграции Украины и реформах в сфере верховенства права.