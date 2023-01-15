Дети остались без матерей: Россия унесла жизни двух лучших подруг Иры и Оли в Днепре
Источник:Координационный штаб волонтеров Днепра
Россия продолжает массированно обстреливать украинские города, в результате чего умирают гражданские люди нашего государства. Из-за попадания вражеской ракеты в многоэтажку Днепра погибли две лучшие подруги Ирина и Ольга.
В субботу, 14 января, террористическое государство, которое является нашим соседом, в очередной раз запустило десятки воздушных целей, чтобы полностью уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру. Одна из 5 ракет Х-22 попала в дом в Днепре, из-за чего погибли многие, в том числе две подруги.
Читайте также Врачи борются за ее жизнь: что известно о состоянии последней спасенной в Днепре женщины
Проходили мимо дома
Известно, что во время этой атаки женщины не находились в многоэтажке, а всего проходили мимо. Друг погибшей Ольги Усовой и военный Андрей Биляк на своей странице в фейсбуке отметил, что у женщины есть маленький сын и муж. Работала Ольга стоматологом и волонтерила.
Не могу в это поверить... Боль и слезы. Днепр. Волонтер, высокопрофессиональная стоматолог Ольга Усова, которая была моим врачом после нашей ротации, — уже на небе... Остался сиротой маленький сынишка с папой, так же как и у ее подруги Ирины Саламатенко, тоже погибшей,
– написал Биляк.
Кроме того, он констатировал, что Ольга была очень хорошая, умная и искренняя девушка. Она помогала Вооруженным Силам и всем, кому только могла.
Волонтер и медик Ольга Усова / Фото из соцсетей
Погибла Ирина Саламатенко / Фотография из соцсетей
Оля оставила после себя светлую память, а Россия — это навсегда Мордор, который должен быть стерт с лица земли,
– акцентировал мужчина.
Кроме того, в Координационном штабе волонтеров Днепра также подчеркнули, что двух подруг убила именно Россия, и опубликовали их общую фотографию.
Две погибшие лучшие подруги / Фото из соцсетей
4731 2196 4895 8563 – Эдуард Усов;
Редакция 24 Канал выражает соболезнования всем родным и погибшим в результате очередной массированной атаки.
Удар по дому в Днепре: последние новости
- По состоянию на 14:00 15 января известно, что в результате этой атаки более 20 человек погибли, а более 70 – ранены. В то же время спасти удалось 39 человек, среди которых 6 детей. Однако количество жертв постоянно растет.
- В России злорадствуют из-за этого обстрела. Там "шутят", что это совсем никакая не атака, а "взрыв газового баллона".
- На ситуацию отреагировал министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что всех военных русских преступников ожидает трибунал. И никакие "отмазки" не помогут оккупантам.