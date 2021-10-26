Омбудсмен Денисова посетит Саакашвили в грузинской тюрьме

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетит Михеила Саакашвили в тюрьме в Рустави. Визит запланирован на 27 октября.

Около 10:00 утра Денисова наведается в пенитенциарное учреждение, где содержат бывшего президента Грузии.

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Денисова проверит условия пребывания Саакашвили

Денисова планирует проверить, как соблюдаются права политика, и в каких условиях он находится. Один из главных вопросов – оказывают ли достаточную медицинскую помощь Саакашвили.

После завершения визита Людмила Денисова планирует пообщаться с прессой непосредственно возле пенитенциарного учреждения.

Накануне политику понадобилась помощь реаниматолога

Отметим, что накануне адвокат заключенного политика заявил, что ему была нужна помощь реаниматолога. Один из показателей анализов Саакашвили приблизился к критическому уровню. После помощи врача ситуация стабилизировалась.

Между тем премьер Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что Саакашвили симулирует голодовку. Несмотря на то, что экс-президент голодает уже 25 дней, глава правительства считает это "театром". Так же манипуляцией Гарибашвили назвал сообщение адвокатов, что политика якобы намерены ликвидировать в тюремной больнице.

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Что известно о задержании Саакашвили в Грузии: