Пожар в Омске – загорелся большой склад с пластиком

В России не проходит ни дня без пожара. В этот раз возгорание произошло на большом складе с пластиком в Омске.

Как отмечают российские СМИ, площадь пожара составила 3,5 тысяч квадратных метров.

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Сообщения о пожаре по адресу улица Доковская, 51 поступило в 22:04 по московскому времени. Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили, что горит склад по производству пластика.

В ликвидации пожара приняло участие 65 человек и 16 единиц спецтехники. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Что именно стало причиной возгорания – неизвестно.

Это уже второй масштабный пожар в России за день. Пламя охватило трансформаторную будку, которая расположена на строительной площадке вблизи делового комплекса "Империя" в "Москва-сити". Что стало причиной пожара – неизвестно.

В Омске загорелся большой склад с пластиком: смотрите видео

Добавим, что 25 марта масштабное пламя охватило также российский завод "Фрегат", специализирующийся на производстве вторичного свинца. Металлургический завод неожиданно загорелся в городе Воскресенск. Как отмечают, масштабный огонь охватил цех аккумуляторов по улице Кирова. Пожар предоставил второй ранг сложности. В то же время отмечается, что здание, в котором начался пожар, металлокаркасное.

По словам очевидцев, в районе, где произошел пожар, было практически невозможно дышать. Из-за того, что горело производственное металлокаркасное здание, едкий запах распространялся по округе.

А еще днем ранее в Ярославле вспыхнуло трехэтажное административное здание моторного завода. Примечательно, что на этом предприятии производят двигатели для ядерного комплекса.