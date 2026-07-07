Крупнейший НПЗ России приостановил переработку после украинской атаки

6 июля Силы обороны нанесли удар по крупнейшему НПЗ России. После этого он прекратил работу.

Об этом сообщают источники Reuters.

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Почему Омский НПЗ остановился?

По информации источников, во время атаки загорелась и была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-10, которая обеспечивает около 38% производственных мощностей завода. Ее суточная мощность составляет 24 580 тонн.

Начиная с 7 июля Омский НПЗ прекратил продавать бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Источники также сообщили, что была остановлена ​​еще одна установка первичной переработки – CDU-11, которая обеспечивает около 37% мощностей предприятия и может перерабатывать до 24 тысяч тонн нефти в сутки. Сама установка не потерпела удара, однако были повреждены сети, необходимые для ее работы.

CDU-11, введенная в эксплуатацию в 2023 году, может возобновить работу в ближайшее время. Кроме того, у Омского НПЗ есть две законсервированные установки первичной переработки – CDU-7 и CDU-8, каждая из которых способна перерабатывать по 10 тысяч тонн нефти в сутки. Теоретически их можно снова запустить.

Справка: В 2024 году Омский НПЗ переработал около 22 миллионов тонн нефти, произведя 5 миллионов тонн бензина и 8 миллионов тонн дизельного горючего.

Остановка работы завода, являющегося крупнейшим производителем бензина в России, может еще больше усилить дефицит горючего в стране.

Так, как пишет The Moscow Times, в Омской области на автозаправках образовались большие очереди. По словам очевидцев, ажиотаж начался вечером 6 июля. Очереди из автомобилей появились как в Омске, так и других населенных пунктах области.

Люди начали массово покупать бензин впрок, опасаясь дефицита, хотя местные власти уверяют, что горючего хватает.

В частности, десятки автомобилей выстроились у заправок "Газпромнефть", принадлежащих компании-владельцу атакованного Омского НПЗ. 7 июля жители Омска также сообщали, что на отдельных АЗС этой сети бензин уже закончился.

В соцсетях также писали о очередях на заправках "Юнигаз" и нехватке отдельных видов горючего на других АЗС.

Сообщения о дефиците бензина поступали и из других районов области.

Что известно об ударе по Омскому НПЗ?

Удар по предприятию, расположенному в глубине Сибири, стал одной из самых дальних атак Украины за все время полномасштабной войны. Беспилотники преодолели рекордное расстояние, превысившее 3 тысячи километров.

OSINT-аналитик Dnipro Osint (Гарбуз) проанализировал спутниковые снимки Омского НПЗ и сообщил, что на них видно по меньшей мере 3 попадания по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11.

Омский НПЗ из космоса / Фото, опубликованное Dnipro Osint (Гарбуз)

По его словам, на самом деле ударов могло быть больше – более 5.

Также на снимках заметны серьезные повреждения технической эстакады между другими установками, что может привести к их остановке. В то же время аналитик подчеркнул, что оценивать последствия атак по спутниковым снимкам непросто.

Из-за большого количества труб, колонн и металлических конструкций часть повреждений может остаться незамеченной из-за теней, угла съемки или недостаточного качества изображений.

Потому спутниковые снимки показывают лишь минимально подтвержденный масштаб разрушений.