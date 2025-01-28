Он боится переговоров, – Зеленский отреагировал на недавние заявления Путина

Владимир Зеленский отреагировал на циничные заявления, которые сделал в интервью Владимир Путин. По словам украинского президента, этим российский диктатор в очередной раз подтвердил, что боится переговоров об окончании войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины в его телеграмм-канале.

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Что ответил Зеленский на заявления Путина о войне

Зеленский написал, что Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну.

По словам украинского лидера, каждый шаг российского диктатора и все его циничные хитрости направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной.

В 2014 году Россия начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м сделала полномасштабной. Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира или продолжить убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридных ударов, готовить новое полномасштабное вторжение,

– отметил президент Украины.

Он также подчеркнул, что мировым лидерам стоит учесть ошибки предыдущих лет и тех лидеров, уже ушедших со сцены. В частности, то, что Путин имеет большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять настоящему давлению лидеров.

"И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", – резюмировал Владимир Зеленский.