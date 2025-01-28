Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України у його телеграм-каналі.

До теми Путін розповів, яку цинічну пропозицію він зробив Києву у 2022 році

Що відповів Зеленський на заяви Путіна про війну

Зеленський написав, що Путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, боїться сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну.

За словами українського лідера, кожен крок російського диктатора і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну нескінченною.

У 2014 році Росія почала гібридну війну проти України, яку у 2022-му зробила повномасштабною. Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення,

– зазначив президент України.

Він також підкреслив, що світовим лідерам варто врахувати помилки попередніх років і тих лідерів, що вже пішли зі сцени. Зокрема, те, що Путін має великі можливості, щоб руйнувати світ, але надто мале й боягузливе серце, щоб протистояти справжньому тиску лідерів.

"І саме тому ми маємо діяти злагоджено й рішучо – усі, хто має достатньо сміливості, щоб вірити в мир і наближати його завдяки силі. Справжній мир можливий, якщо примусити Росію до цього", – резюмував Володимир Зеленський.