"Он на нее не смотрит": у Путина прокомментировали "неправильную" дату на его часах
Источник:телеграм-канал "Пул N3"
Владимир Путин 17 сентября двумя кликами мыши якобы проголосовал на выборах в Госдуму. Однако внимательные пользователи заметили, что на часах главы Кремля дата совсем другая – 10 сентября. С объяснениями, правда бестолковыми, поспешил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Путина заверил, что, мол, президент придерживался буквы закона и голосовал таки 17 сентября. Что касается даты на его часах – то ее просто неправильно выставили.
К теме Путин двумя кликами по клавиатуре проголосовал на выборах в Госдуму
Путин, вроде бы, не смотрит на дату на часах
Он на нее (на дату – 24 канал) не смотрит, он датой на часах не пользуется. Поэтому да, там действительно другая дата,
– попытался убедить Песков.
Отметим, что Путин голосовал дистанционно, ведь пока находится на самоизоляции. Ведь в окружении российского президента – десятки больных коронавирусом. Более того, с одним из инфицированных COVID-19 глава государства-агрессора работал в непосредственной близости.
Глава Кремля голосовал дистанционно из-за самоизоляции
Также рупор Кремля рассказал, что президент зарегистрировался на голосование с помощью мобильного телефона. Однако – не своего, гаджет он взял у одного из своих помощников.
Читайте также Путин в непосредственной близости работал с больным COVID-19, но верит в силу "Спутника V"
Что известно о голосовании за Госдуму?
Выборы проходят с 17 по 19 сентября. При этом основной день именно – последний. Россияне выбирают 225 депутатов в одномандатных округах и еще 225 – в федеральном округе от политических партий.
Благодаря спецпостановлению ЦИК России участие в голосовании могут принять и жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами. Против этого решительно выступает Украина, которая призвала не признавать легитимность этих выборов.