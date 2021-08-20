Она оказалась в трудной ситуации, – Зеленский о Меркель

Владимир Зеленский рассказал, что Ангела Меркель оказалась в трудной ситуации. Он также сказал, что канцлер Германии всегда хотела помочь Украине.

Зеленский считает, что "несколько элементов играют в пользу достаточно "мягкого" характера диалога между Германией и Россией". Об этом Президент Украины сказал в интервью французскому изданию.

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Наши немецкие партнеры называют "прагматичными отношениями", – Зеленский о действиях Меркель

Я думаю, что она оказалась в трудной ситуации. Она всегда хотела помочь Украине. Но в то же время госпожа Меркель стремится поддерживать хорошие человеческие и экономические отношения, что наши немецкие партнеры называют "прагматичными отношениями",

– заявил Зеленский.

Однако президент считает, что "такая позиция непростая, поскольку Меркель хотела бы, чтобы выборы в Германии прошли без сюрпризов, а ведь вполне понятно, что Россия будет использовать свое влияние". Также Зеленский заверил, что несколько элементов играют в пользу достаточно "мягкого" характера диалога между Германией и Россией.

Если вам нужна моя личное мнение, то я считаю, что канцлер не достигнет успеха: невозможно сидеть на двух стульях одновременно, особенно когда расстояние между этими двумя стульями растет с каждым днем,

– заверил Зеленский.

Он также добавил, что считает, что Ангела Меркель выдвинет предложение по обеспечению безопасности Украины в контексте "Северного потока 2". Он заверил, что это могут быть гарантии, которые Россия может предложить по сохранению определенного объема газа, транспортируемого по украинскому трубопроводу после 2024 года.

Кстати, на встрече с Владимиром Путиным Меркель выступила за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года.

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