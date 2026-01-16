Онлайн-постановка на воинский учет в Резерв+: для мужчин 18-24 лет тестируют новую функцию
- Минобороны Украины тестирует онлайн-постановку на воинский учет для мужчин 18-24 лет в приложении Резерв+.
- Онлайн-услуга уменьшает бюрократию и позволяет быстро стать на учет.
Министерство обороны Украины хочет запустить услугу постановки на воинский учет мужчин 18 – 24 лет в приложении Резерв+. Сейчас ее будут тестировать.
Желающих приглашают попробовать, как работает услуга. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Какую новую услугу хотят добавить в Резерв+?
Разработчики Резерв+ планируют запустить онлайн-постановку на воинский учет для мужчин 18-24 лет. Благодаря этому граждане смогут быстро стать на учет без лишней бюрократии. Если услуга успешно пройдет тестирование, то мужчинам не нужно будет идти в ТЦК и СП, чтобы стать на учет.
Попробовать, как работает услуга, приглашают мужчин этой возрастной категории, которые еще не стали на воинский учет.
Онлайн-постановка уменьшает бюрократию и нагрузку на ТЦК и СП, а для граждан делает учет понятным и прозрачным.
Для участия в тестировании нужно заполнить форму по ссылке. Далее человеку должно прийти электронное письмо с приглашением. Тогда стоит обновить или установить приложение Резерв+. После этого остается только следовать инструкциям в приложении и подать заявку. В результате пользователю должно прийти подтверждение и сформированный документ Резерв ID.
Стоит отметить! Если человека ранее сняли или исключили с учета, то восстановление сейчас возможно только через ТЦК и СП. Соответствующей услуги в Резерв+ нет. Кроме того, только через ТЦК могут стать на воинский учет женщины, которые являются военнообязанными по специальности.
Какие функции появились в Резерв+?
В приложении Резерв+ появилось новое оповещение. Пользователей будут уведомлять о отправке бумажной повестки по почте. Такое уведомление только дает информацию, это не считается вручением повестки.
Еще летом в Резерв+ появилась функция уплаты штрафа за игнорирование повестки. Штраф за неприбытие в ТЦК составляет 8 500 гривен. За несвоевременную оплату сумма может бить больше – до 34 000 гривен. Пользователь через приложение может подать заявление о признании нарушения и пройти все шаги, чтобы оплатить штраф.
Всего в 2016 году планируется ряд изменений в мобилизации в Украине: получение различных типов отсрочки онлайн и использование Резерв ID вместо бумажных справок.