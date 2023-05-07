"Онуфрия на обмен, Онуфрия на нары": как главу УПЦ МП провожали из Лавры
Источник:Андрей Смолий
В субботу, 6 мая, возле Киево-Печерской лавры заметили митрополита УПЦ МП Онуфрия. Люди сразу же отреагировали.
Активисты скандировали "Онуфрия на обмен!", "Онуфрия на нары". Соответствующее видео уже распространили в сети.
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"Онуфрия на обмен!"
На обнародованных кадрах видно, как Орест Березовский вместе со своей свитой выходит с территории монастыря. Заметив их, люди сразу начинают скандировать.
Интересно, что "защищают" митрополита УПЦ МП мужчины спортивного телосложения. Все фиксируют на телефоне.
Онуфрия проводят в машину, сажают внутрь и поскорее уезжают. Заметим, что на месте также находятся полицейские.
Онуфрия на нары! Онуфрия на обмен,
– снова и снова выкрикивают люди.
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Как Онуфрия из Лавры провожали: смотрите видеоОбратите внимание!