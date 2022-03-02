ООН: 835 тысяч человек уехали из Украины за 6 дней

Россия с 24 февраля ведет против Украины полномасштабную войну. Поэтому за границу выезжают сотни тысяч человек.

Западные СМИ со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщают, что Украину покинули около 836 тысяч человек. Больше украинцев поехали в Польшу.

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Всего в Польшу поехали около 450 тысяч человек. Больше всего люди уезжали в понедельник 28 февраля. Сделали это более 100 тысяч граждан.

Беженцы из Украины: последние новости

Постоянный комитет парламента Канады по иммиграции поддержал предложение отменить визы для беженцев из Украины. Впоследствии проект будет направлен в сессионный зал, где за него будут голосовать депутаты.

Европейский Союз будет принимать украинцев на 3 года. Для этого даже не нужно подавать предварительный запрос на получение убежища. Такое решение министры стран Евросоюза приняли единогласно.

Мигрантов из Украины легализуют в Испании. В настоящее время там находится 100 тысяч граждан. Премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что намерен сделать так, что украинцы могли жить и работать в государстве.

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