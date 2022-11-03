Совбез ООН отверг смехотворную резолюцию России о "военных биолабораториях" США в Украине
Источник:WP
Россия призвала ООН расследовать "военно-биологическую" деятельность Украины и США. Однако оккупантов поддержал только Китай.
В Совбезе ООН в среду 2 ноября большинством голосов отклонили попытки России создать комиссию по расследованию "биолабораторий". Кремль заявлял, что Украина и Соединенные Штаты Америки нарушают конвенцию о запрещении использования биологического оружия.
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В ходе голосования Китай поддержал Россию, а 10 других стран Совета воздержались. Категорическими оказались США, Великобритания и Франция, выступившие против российской резолюции.
Что известно об обвинениях от России
Совбез ООН после полномасштабного вторжения скептически относится к попытке России найти "биолаборатории". Однако оккупанты настойчивы и на прошлой неделе распространяли в Совбезе документ на более 310 страниц, рассказывающий, что "биологическую деятельность" в Украине поддерживает Министерство обороны США.
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