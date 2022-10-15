ООН призывает Россию предоставить Красному Кресту доступ ко всем пленникам: у Зеленского отреагировали

Генсек ООН призвал Россию предоставить Красному Кресту доступ ко всем украинским пленным. России снова напомнили о важности соблюдения международного гуманитарного права.

Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика. В ООН подчеркнули, что Россия должна предоставить полный доступ ко всем военнопленным.

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От России требуют предоставить полный доступ к пленникам

Генеральный секретарь вновь обращается к России с просьбой предоставить Международному комитету Красного Креста полный доступ ко всем военнопленным в соответствии с международным гуманитарным правом, включая Третью Женевскую конвенцию,

– отметил Дюжаррик.

На обращение генсека ООН Антониу Гутерриша уже отреагировали в Офисе Президента Украины. Руководитель ОП Андрей Ермак выразил благодарность Гутерришу.

"Благодарен Антониу Гутерришу за призыв к России предоставить Красному Кресту доступ ко всем украинским военнопленным – как того требует международное гуманитарное право и Третья Женевская конвенция", – написал Ермак.

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Что предшествовало обращению ООН в Россию

В русском плену находятся немало украинских военных и гражданских. Только из "Азовстали" в Мариуполе в мае в плен России попало более 2 тысяч защитников и защитниц.

Россия удерживает часть пленных в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области. Именно в Еленовке в ночь на 29 июля Россия совершила кровавый теракт, убив много украинских пленных.

Официальных списков погибших военных до сих пор нет. Россия пытается скрыть свою причастность к теракту и не допускает к пленным ни украинских представителей, ни международных.

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13 октября Украина обратилась с требованием к Красному Кресту направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке. Украина дала Красному Кресту три дня – до 17 октября.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Красный Крест – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью. По словам главы государства, организация имеет обязательства прежде всего морального характера.

В Красном Кресте ответили на требование украинской стороны и заявили, что не могут проникать в такие места силой.

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