Преступления против человечности: ООН задокументировала казнь 6 украинских военнопленных

ООН опубликовала новый отчет о нарушении прав человека в Украине. В частности, в нем зафиксировала 6 казней украинских военных за период до февраля 2023 года.

Оккупанты в случае неповиновения они казнят украинских военных. В частности, в отчете упомянуть расстрел Александра Мациевского после возгласа "Слава Украине".

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ООН о зверствах россиян

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало новый отчет, охватывающий период с 1 февраля по 31 июля 2023 года. Там сообщается, что организация не зафиксировала казней украинцев в это время. Однако там указали 6 случаев, которые произошли до отчетного периода.

В сентябре 2022 года член группировки, связанной с Россией, застрелил раненого украинского военнопленного. Тот наступил на мину, когда россияне принуждали его выполнять опасную работу на передовой. Также в отчете сообщается о другом подобном случае. Оба пленных были захвачены в Донецкой области в августе 2022 года.

В течение трех месяцев мужчины переносили тяжелые грузы на российскую позицию, а также забирать раненых боевиков. Оккупанты не выдали пленникам защиту, несмотря на то, что украинцы подвергались минам и попадали под обстрелы.

Принуждение военнопленных к выполнению опасных работ является нарушением Третьей Женевской конвенции. Она предусматривает запрет на привлечение военнопленных к работам военного и опасного характера.

9 марта 2022 года после оккупации села Слобода в Черниговской области россияне схватили двух скрывавшихся в здании военных. Впоследствии их обнаружили с огнестрельными ранениями.

Также в отчете сообщают о двух видео, появившихся в сети 6 марта и 11 апреля 2023 года. На первом из них оккупанты показательно застелили военного после слов "Слава Украине". На втором же россияне обезглавливают украинца. ООН имеет основания полагать, что оба видео являются подлинными.

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