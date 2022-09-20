В Херсонской области оккупанты молятся на "немедленный референдум": реакция ОП

Захватчики в оккупированной Херсонской области готовятся сделать заявление о псевдореферендуме. В офисе Президента Украины заявили, что это пропаганда для внутреннего потребителя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на сообщение гауляйтера Херсонщины кирилла стремоусова, что 20 сентября так называемые оккупационные власти сделают заявление относительно "референдума". Предатель в эфире пропагандистских медиа заявил о желании присоединить Херсонщину к россии.

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Кремль придумывает успокоительное для Z-аудитории

Подоляк написал в твиттере, что российское руководство придумывает "успокаивающее" для своей аудитории. В то же время он подчеркнул, что ВСУ тихо и методично выполняют работу по деоккупации территорий.

Кремль продолжает придумывать успокоительное для Z-аудитории. "Мы еще ничего не начинали", "мы по-настоящему не воевали", "референдумы изменят все". Вооруженные Силы Украины тихо, спокойно и методично делают работу по деоккупации территорий и ликвидации врагов. Разница очевидна,

– написал Подоляк.

Оккупанты кричат о "референдумах": что известно

Следует отметить, что о так называемом "референдуме" заговорили практически на всех временно оккупированных территориях. В понедельник, 19 сентября, пророссийские боевики заявили, что хотят организовать "референдум" на территории временно оккупированной Луганской области.

Они обратились к своему предводителю с инициативой немедленно провести "референдум" о "признании их субъектом россии". Российские пропагандисты лживо заявили, что это якобы должно "открыть новые возможности на пути к мирной жизни".

В Институте по изучению войны заявили, что желание оккупантов немедленно провести "референдумы" о присоединении к россии свидетельствует о панике прокремлевских режимов на фоне контрнаступления ВСУ.

Также на планы оккупантов относительно "референдумов" отреагировали в Офисе Президента. Там заявили, что глобальный консенсус и международное право на стороне Украины. Поэтому Донецк, Луганск, Крым остаются территорией Украины, хотя и временно оккупированы.

Оккупанты не успели провести референдум на Харьковщине

Следует отметить, что предыдущие планы оккупантов провести "референдумы" не имели успехов. Только в Херсонской области предатели около 4 раз переносили дату псевдореферендума.

Также в кремле активно готовились провести псевдореферендум по аннексии Харьковской области. Соответствующий "референдум" оккупанты хотели провести уже в начале ноября. Но планам москвы помешало наступление ВСУ.

Поэтому на фоне контрнаступления ВСУ захватчики спешат провести псевдореферендум и в Херсонской области. Гауляйтер стремоусов анонсировал, что "жители Херсона скажут свою позицию". Это свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, подготовили массовку.

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